Kol vienus muša, kitus gelbėja – kaip Mažeikiuose žmogų užpuolęs ugniagesys gelbėtojas tęsia tarnybą?

Mažeikiuose rugpjūčio 10 d. 21 val. 41 min. įvyko konfliktas tarp kelių vyrų.
Pirminiais duomenimis, ne tarnybos metu neuniformuotas PAGD ugniagesys-gelbėtojas (gim. 1991 m.), priėjo prie automobilyje BMW sėdinčio vairuotojo (gim. 1990 m.) ir jį sumušė, o jo automobilyje galimai buvo rasti narkotikai.
Visgi į naujienų portalą kreipęsis gyventojas teigia, kad po šio įvykio, ugniagesys gelbėtojas ir toliau dirba savo darbą ir nuo tarnybos šiuo metu nėra nušalintas.
Pasak jo, ugniagesys šiuo metu dirba vienoje iš Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (OPGV) komandų.
„Ar saugu kolegoms dirbti tarp tokio žmogaus 24 valandas per parą, kol vyksta tyrimas?“, – klausė gyventojas.
Be to, jis taip pat pridūrė, kad pastaruoju metu tai yra ne pirmasis ugniagesys, priklausantis šiai komandai, kuris ne tarnybos metu buvo sugautas neblaivus.
Vadovas informaciją patvirtino
Siekdami patikrinti ar ši gyventojo informacija yra tikra, naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi ir į Mažeikių OPGV.
O kaip nurodė jos viršininkas Egidijus Raila, muštynėse dalyvavęs ugniagesys gelbėtojas iš tiesų dirba Mažeikių OPGV 2-oje komandoje ir šiuo metu vykdo tarnybą.
Tiesa, jam šiuo metu yra pradėtas tarnybinis patikrinimas.
„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nedelsdamas pradėjo tarnybinį patikrinimą, kurio metu bus sprendžiamas klausimas ir dėl pareigūno nušalinimo nuo pareigų.
Vaizdo įrašo turinį vertins ikiteisminį tyrimą atliekantys tyrėjai ir dėl šio įvykio sprendimai dėl tolesnės pareigūno tarnybos bus priimti remiantis tyrimo rezultatais“, – komentavo E. Raila.
Mažeikių OPGV vadovas taip pat patvirtino informaciją, kad pastaruoju metu ne tarnybos metu buvo nustatyti dar du šios komandos pareigūnai.
„Visais atvejais atliekami tarnybiniai tyrimai. Tokie pažeidimai mūsų tarnyboje nėra toleruojami, o iš pareigūnų tikimasi nepriekaištingos reputacijos ir elgesio ne tik tarnyboje, bet ir ne tarnybos metu“, – akcentavo E. Raila.
Tuo metu Lietuvos prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Petkuvienė nurodė, kad šiuo metu ugniagesiui gelbėtojui yra pareikšti įtarimai.
Tiesa, daugiau informacijos prokuratūra suteikti šiuo metu negali.
„Vienas iš asmenų, kuriam pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 284 str. ir 259 str. 1 d. yra Mažeikių Objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budinčios pamainos ugniagesys gelbėtojas.
Šiuo metu intensyviai atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai ir platesnė informacija neteikiama siekiant nepakenkti ikiteisminiam tyrimui“, – nurodė G. Petkuvienė.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūnai.
Gyventojai pasidalino vaizdo įrašu iš įvykio vietos
Įvykį pavyko užfiksuoti ir daugiabučių gyventojams, kurie filmuota medžiaga pasidalino ir su naujienų portalu tv3.lt.
Kaip matyti iš pasidalintos medžiagos, greta BMW automobilio sustojus AUDI A4 iš jos išlipę 2 vyrai smurtauja prieš BMW vairuotoją.
Vienas iš jų, pasilenkęs prie vairuotojo durelių lango smūgiuoja vairuotojui ir bando jį ištraukti iš automobilio, o tuo metu kitas užpuolikas užšoka ant BMW kapoto, užlipa ant greta esančio automobilio ir pradeda spardyti į BMW langą iš keleivio pusės.
Tada užpuolikas dar kartą užšoka ant BMW automobilio ir panašu, kad nulaužęs valytuvą, su juo pradeda daužyti priekinį BMW langą, tokiu būdu įskeldamas stiklą.
Galiausiai vairuotojui pavyksta išsilaisvinti iš užpuolikų, pradėjus važiuoti atbuline eiga. Tiesa, tokiu būdu jis šiek tiek atsitrenkė į automobilių aikštelėje stovėjusį vieną iš automobilių.
Tuomet BMW vairuotojas pradeda važiuoti į priekį, kliudydamas užpuolikų AUDI A4, o jį atakavę vyrai pradeda sekti paskui automobilį.
Įtariamieji sulaikyti
Telšių VPK komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Evelina Latakytė patvirtino, kad nufilmuotas vaizdo įrašas iš tiesų yra susijęs su rugpjūčio 10 d. nutikusiu įvykiu.
Be to, kaip pažymėjo E. Latakytė, nukentėjęs asmuo į gydymo įstaigą nesikreipė, o įtariamieji šiuo metu yra sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
„Rugpjūčio 10 d. 21.41 val. Mažeikiuose, Žemaitijos g., viešoje vietoje neblaivus (1,43 prom.) vyras, gim. 1995 m., užlipęs ant vyro, gim. 1990 m., automobilio BMW variklio gaubto, jį apgadino. Tuo metu kitas blaivus vyras, gim. 1991 m., iš šio automobilio bandė ištraukti lauk automobilio savininką ir prieš jį smurtavo.
Nukentėjusysis į gydymo įstaigą nesikreipė, turtinė žala tikslinama. Įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į areštinę“, – nurodė Telšių VPK atstovė.
Ji taip pat pridėjo, kad policijos pareigūnai apžiūros metu įtariamojo automobilyje galimai rado narkotinių medžiagų.
„2025-08-10 22.57 val. policijos pareigūnai, apžiūros metu įtariamojo vyro, gim. 1991 m., priklausančiame automobilyje AUDI A4, rado ir paėmė degtukų dėžutę, kurioje buvo penki folijos lankstinukai su sintetinės kilmės, įtariama narkotine medžiaga“, – Teigė E. Latakytė.
