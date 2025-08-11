Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mažeikiuose ugniagesys sumušė BMW vairuotoją, smurtautojo automobilyje – narkotikai

2025-08-11 08:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 08:35

Policijos departamentas praneša, kad rugpjūčio 10 d. apie 21 val. 41 min. Mažeikiuose, Žemaitijos gatvėje, kelyje įvykusio konflikto metu buvo sumuštas žmogus.

Areštinė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)

Policijos departamentas praneša, kad rugpjūčio 10 d. apie 21 val. 41 min. Mažeikiuose, Žemaitijos gatvėje, kelyje įvykusio konflikto metu buvo sumuštas žmogus.

REKLAMA
6

Pirminiais duomenimis, ne tarnybos metu neuniformuotas PAGD ugniagesys-gelbėtojas (gim. 1991 m.), priėjo prie automobilyje BMW  sėdinčio vairuotojo (gim. 1990 m.) ir jį sumušė.

Nukentėjusysis medikų pagalbos atsisakė. Ugniagesio-gelbėtojo automobilyje „Audi A4“ rasti ir paimti 5 vnt. folijos lankstinukai su galimai narkotinėmis medžiagomis.

Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų