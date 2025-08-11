Pirminiais duomenimis, ne tarnybos metu neuniformuotas PAGD ugniagesys-gelbėtojas (gim. 1991 m.), priėjo prie automobilyje BMW sėdinčio vairuotojo (gim. 1990 m.) ir jį sumušė.
Nukentėjusysis medikų pagalbos atsisakė. Ugniagesio-gelbėtojo automobilyje „Audi A4“ rasti ir paimti 5 vnt. folijos lankstinukai su galimai narkotinėmis medžiagomis.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
