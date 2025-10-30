Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nužudytas 8-metis prieš mirtį buvo žiauriai kankinamas savo tėvų: išgirdus sunku suvokti protu

2025-10-30 11:20 / šaltinis: tv3.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 11:20

Mažojo Kamilko istorija sukrėtė visą Lenkiją – aštuonmetis berniukas iš Čenstakavos (Lenkija) mirė nukankintas. Prieš teismą stojo ne tik jo motina ir patėvis – tyrimas vykdomas ir dėl institucijų, kurios, šeimos advokatų teigimu, nesugebėjo tinkamai atlikti savo pareigų.

Nužudytas aštuonmetis Kamilkas (nuotr. stop kadras, 123rf.com)

Mažojo Kamilko istorija sukrėtė visą Lenkiją – aštuonmetis berniukas iš Čenstakavos (Lenkija) mirė nukankintas. Prieš teismą stojo ne tik jo motina ir patėvis – tyrimas vykdomas ir dėl institucijų, kurios, šeimos advokatų teigimu, nesugebėjo tinkamai atlikti savo pareigų.

0

Kielcų teismas turi išnagrinėti skundą dėl prokuratūros sprendimo šioje plačios apimties byloje, rašoma fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kamilko iš Čenstakavos mirtis ir baudžiamasis procesas

Aštuonmetis Kamilkas iš Čenstakavos buvo paguldytas į ligoninę patyręs didelius sužalojimus ir mirė po kelių savaičių kančių.

Jo byla parodė ne tik žmogaus žiaurumą, bet ir privertė daugelį užduoti klausimą – kokį vaidmenį atliko pareigūnai ir tarnybos, kurioms buvo patikėta rūpintis berniuko šeima.

Vienu metu Čenstakavoje vyksta baudžiamasis procesas ir atskiras tyrimas dėl galimo institucijų aplaidumo. 

8-metis mirė 2023 m. gegužės 8 d. Aukštutinės Silezijos vaikų sveikatos centre Katovicuose, po 35 dienų kovos už savo gyvybę. Į ligoninę jis buvo atvežtas balandžio 3 d., kai apie jo būklę pranešė biologinis tėvas.

Tyrėjai nustatė, kad berniukas ilgą laiką buvo kankinamas – patėvis „pylė ant jo verdantį vandenį ir sodino ant karštos krosnies“, dėl ko jis patyrė didelius galvos, krūtinės ir galūnių nudegimus.

Teismo procese, prasidėjusiame 2025 m. birželio 30 d., kaltinami patėvis Dawidas B., motina Magdalena B. ir vaiko giminaičiai Aneta J. bei Wojciechas J., kurie turi atsakyti už pagalbos nesuteikimą. Patėvis kaltinamas ypač žiauriu nužudymu.

Institucijų veikla ir skundas

Lygiagrečiai su baudžiamuoju procesu vyksta tyrimas dėl pareigūnų ir pagalbos institucijų, prižiūrėjusių berniuko šeimą, veiksmų.

2025 m. sausio mėn. Gdansko regioninė prokuratūra atmetė kai kuriuos kaltinimus dėl pareigų nevykdymo, pripažindama, kad „įstatymų pažeidimų nebuvo“.

Kamilko šeima pateikė skundą, kurį nagrinės Kielcų apygardos teismas. Nagrinėjimo vietos pakeitimas buvo susijęs su baime dėl interesų konflikto Čenstakavoje – vietos skyrius ir pareigūnai galėjo būti susiję su byla.

Klausimai apie sistemą ir bylos ateitį

Kamilko byla sukėlė visuomenės pasipiktinimą ir paskatino diskusijas apie vaikų apsaugos sistemos veikimą. Vaikų teisių ombudsmenė Monika Horna-Cieślak prokuroro sprendimą pavadino „nesuprantamu“.

Teismo procesas parodė, kad kaltinamajame akte pateikti ypač žiaurūs kaltinimai – prievarta, priekabiavimas ir nužudymas.

Tuo pat metu vyksta kova, kad būtų patraukti atsakomybėn ir tie, kurie turėjo stebėti šeimą bei galėjo sustabdyti tragediją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

