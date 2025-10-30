Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupi paieškų atomazga: be žinios dingusi uteniškė rasta nužudyta

Kaltininkas po kelių dienų mirė ligoninėje
2025-10-30 14:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 14:34

Atliekant praėjusią savaitę dingusios be žinios Utenos gyventojos paiešką nustatyta, kad moteris buvo nužudyta. Teisėtvarkos pareigūnams radus jos kūną su smurto žymėmis, ikiteisminis tyrimas perkvalifikuotas į nužudymą. Įtariamasis buvo surastas, tačiau šiandien ligoninėje mirė.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Atliekant praėjusią savaitę dingusios be žinios Utenos gyventojos paiešką nustatyta, kad moteris buvo nužudyta. Teisėtvarkos pareigūnams radus jos kūną su smurto žymėmis, ikiteisminis tyrimas perkvalifikuotas į nužudymą. Įtariamasis buvo surastas, tačiau šiandien ligoninėje mirė.

19

Policijai apie išvakarėse negrįžusią į namus iš darbo moterį spalio 25 d. pranešė jos sutuoktinis. Atliekant uteniškės paiešką, spalio 26 d. Rokiškio rajone buvo rastas tik tuščias jos automobilis. Spalio 28 dieną kriminalistai sodyboje netoli Utenos aptiko paslėptą dingusios moters kūną su smurto žymėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ieškant įtariamojo, 47 metų minėtos sodybos savininko R. L., jis spalio 29 d. buvo rastas Rokiškio rajone. Stipriai sušalęs, į komą paniręs vyras buvo paguldytas į ligoninę, kurioje šiandien mirė.

R. L. teisėsaugos pareigūnams buvo žinomas dėl anksčiau padarytos nusikalstamos veikos. 2024 metų sausį jis Utenoje, eidamas gatve, užpuolė ir kirviu sužalojo savo sutuoktinę. Moteriai buvo suduota ne mažiau kaip 14 smūgių, dauguma jų – į galvą, kaklą, nugarą. Nuo sunkesnių sužalojimų ją išgelbėjo stori rūbai ir tai, kad grumtynių metu R. L. iš rankų išsprūdo kirvis, o moters pagalbos šauksmus išgirdę praeiviai iškvietė policiją.

2024 gruodžio mėnesį Panevėžio apygardos teismas R. L. išteisino dėl pasikėsinimo nužudyti, jis buvo pripažintas kaltu tik dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Uteniškiui teismas skyrė 2 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams. Teismo nuosprendžio laukęs suimtas, R. L. po jo paskelbimo buvo paleistas į laisvę.

Spalio 23 d. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros skundą, pakeitė žemesnės instancijos teismo nuosprendį ir R. L. pripažino kaltu dėl pasikėsinimo nužudyti savo sutuoktinę bei skyrė jam 9 metų laisvės atėmimo bausmę. Griežto nuosprendžio išklausyti į Vilnių uteniškis neatvyko. Nuosprendžio vykdymui dar neprasidėjus, nuteistasis, įtariama, nužudė uteniškę.

Ikiteisminį tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti visas šio nusikaltimo aplinkybes, atlieka Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai, tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

baisu
baisu
2025-10-30 14:42
vyriskis su kirviu uzpuole savo sutuoktine, ja suzalojo. ir po teismo buvo paleistas. gal kad galetu nebe suzaloti, bet jau nuzudyti moteri? tai cia taip veikia teisingumas?
Atsakyti
taip
taip
2025-10-30 14:43
bet pvz., mokytoja, pasisakiusia, kad rusakalbiai turetu mokytis lietuviskai, tebetampo po teismus
Atsakyti
Kl
Kl
2025-10-30 14:46
Kaip galimą tokį išleisti į laisvę...? Akivaizdi teisėtvarkos klaida kuri kainavo moters gyvybę... Ir už tai niekas neatsakys
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
