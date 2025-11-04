Apžvalgos ratu pakilusios mergaitės nenutuokė, kas jų laukia: staiga pasigirdo klyksmai

Vietos pareigūnai skelbia, kad viena mergaitė buvo išgabenta sraigtasparniu į ligoninę, o atrakcionas nedelsiant uždarytas. Šventė, turėjusi būti smagia pramoga šeimoms, akimirksniu virto visišku chaosu.
Incidentas įvyko per derliaus festivalį
Incidentas užfiksuotas šeštadienį, lapkričio 1 d., kasmetiniame Derliaus festivalyje Naujuose Keliuose, Luizianoje.
Pareigūnai patvirtino, kad iš apžvalgos rato kabinos iškrito dvi mergaitės, abi iki 13-os metų. Viena iš jų buvo sraigtasparniu skubiai išgabenta į ligoninę Baton Ruže, o kita – į vietos gydymo įstaigą.
Daugiau informacijos apie abiejų mergaičių būklę kol kas neskelbiama, rašo the-sun.com.
Liudininkų pasakojimai
Įvykio liudininkai teigė, kad viskas įvyko akimirksniu. Festivalio dalyvis Eddie Jones pasakojo vos įsigijęs bilietus ir stovėjęs eilėje prie atrakciono, kai išgirdo kraują stingdančius riksmus.
„Laukėme eilėje ir išgirdau garsų mergaitės riksmą, o tada – tarsi krentančių kūnų garsą“, – sakė jis.
Pasak vyro, apžvalgos rato kabina buvo apvirtusi aukštyn kojom ir užstrigusi vietoje.
„Mačiau dvi mergaites nukritusias ant metalinės platformos apačioje, jos kraujavo. Tikrai daugiau niekada neisiu į apžvalgos ratą. Tai – rimta techninė klaida“, – tęsė vyras.
Gedimo ženklai pastebėti dar išvakarėse
Kitas liudininkas, Ronaldas Brasseaux, sakė kilęs tuo pačiu apžvalgos ratu dieną prieš incidentą ir jau tada jautęsis nesaugiai.
„Jis visas girgždėjo ir klibėjo. Man pačiam atrodė, kad tą ratą jau laikas išardyti“, – pasakojo jis.
Anot liudininko, viena kabina judėjo neįprastai ir strigo, o sukantis ratui buvo šiek tiek pasvirusi.
„Todėl mergaitės ir iškrito“, – teigė R. Brasseaux.
Atrakcionai uždaryti, pradėtas tyrimas
Luizianos priešgaisrinės apsaugos pareigūnai patvirtino, kad apžvalgos ratas ir netoliese buvusi čiuožykla buvo nedelsiant uždaryti.
Pagal valstijos taisykles, kiekvienas atrakcionas turi būti patikrintas kiekvieną kartą prieš įrengiant, todėl festivalio organizatoriai buvo sulaikyti, kol inspektoriai atliks papildomus patikrinimus.
Festivalis, garsėjantis vietiniais patiekalais, muzika ir visai šeimai skirtomis pramogomis, turėjo tęstis iki lapkričio 2 dienos. Pajamos iš šventės skiriamos vietos žemdirbių bendruomenei.
Tačiau po incidento džiaugsmingą nuotaiką pakeitė sirenų gausmas, skubiai gelbėti sužeisti vaikai ir evakuoti susirinkusieji.
Organizatoriai kol kas oficialaus komentaro nepateikė.
