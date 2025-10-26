18-metės fotosesiją paplūdimyje nutraukė bauginantis netikėtumas: mergina bėgo iš vandens rėkdama

Šiandien ji vis dar įspėja kitus būti atsargiems, nes nelaimė galėjo baigtis kur kas blogiau.
Nuotrauka, virtusi siaubo akimirka
Kaip pasakoja politikos mokslų studentė, viskas įvyko Naujajame Smyrnos paplūdimyje, dar vadinamame „ryklių įkandimų sostine“.
„Buvo beprotiška. Tai buvo mano pirmasis susidūrimas su rykliu. Mano draugė fotografavo mane vandenyje, nes norėjau gražių nuotraukų „Instagram“. Pajutau, kaip kažkas prisilietė prie mano kojos. Pažiūrėjau žemyn ir pamačiau, kad tai didelė žuvis. Tada supratau – tai ryklys. Pradėjau bėgti“, – prisiminė mergina.
Kai ryklys praplaukė šalia, jo šiurkšti oda nubrozdino Kristinos kelį. „Nuotraukoje matosi mano veidas tuo momentu, kai pamačiau ryklio peleką. Aš rėkiau, kai jis prie manęs prisilietė“, – pasakojo ji.
Jos draugė Annalea Burr, kuri fotografavo, taip pat puolė bėgti į krantą. Abi merginos saugiai pasiekė sausumą ir rimtų sužalojimų išvengė.
Išgąstis nepalaužė
Nors susidūrimas buvo bauginantis, Kristina sako, kad vandens pramogų neatsisakys.
„Tikrai dar brisiu į vandenį. Gyvenu čia visą gyvenimą, todėl tai manęs nesustabdys. Tai jų namai“, – sakė ji.
Nuo to laiko mergina socialiniuose tinkluose ne kartą pasidalijo savo istorija, primindama, kad jūroje svarbu išlikti budriems, ypač vietovėse, kur dažni ryklių pasirodymai.
