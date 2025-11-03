Šeima neviltyje: šokiruojantis Britney Spears elgesys kelia nerimą

Tačiau jos „X“ (buvusi „Twitter“) paskyra vis dar pasiekiama.
Pavojingi manevrai
Šis netikėtas muzikos žvaigždės žingsnis socialinėje medijoje žengtas po to, kai praėjusio mėnesio pabaigoje ji buvo nufilmuota pavojingai manevruojanti vairuojant namo po vakaro su drauge. „Page Six“ gautame vaizdo įraše buvo galima matyti, kaip Britney Spears juodas BMW kabrioletas vienu metu kerta kelio skiriamąją juostą.
Vis dėlto, „Red O“ restorano Westlake, Kalifornijoje, vadovas, kuris aptarnavo B. Spears ir jos draugę prieš tai, kai atlikėja sėdo prie vairo, teigė, kad ji „nebuvo apsvaigusi“ vakarieniaudama prabangiame restorane.
„Ji buvo labai rami ir tikrai maloni“, – sakė vadybininkas Oliveris Wynnas „Us Weekly“. – „Ji tiesiog pabuvo, užkando ir išvažiavo.“
„Man padarė įspūdį, kokia maloni ji iš tiesų buvo“, – pridūrė jis. – „Dirbau kituose restoranuose, kuriuose lankosi daug įžymybių, bet niekada nemačiau įžymybės, kuri būtų tokia maloni, kokia buvo Britney.“
Vėliau ji, regis, pateikė keistą pasiteisinimą savo „Instagram“ sekėjams dėl nepastovaus vairavimo. „Jei kam įdomu, į ją panaši moteris nebuvau aš... “, – parašė ji „Instagram“.
Išsigandę artimieji
Nepaisant to, vaizdo įrašas, kuriame B. Spears išvažiuoja į kitas eismo juostas, kaip pranešama, išgąsdino jos artimuosius, kurie palygino jos elgesį su jos veiksmais prieš 2007 m. nervinį išsekimą, kai ji nusiskuto galvą ir prarado teisę globoti du sūnus – Seaną Prestoną (dabar 20 m.) ir Jaydeną Jamesą (dabar 19 m.), kurių ji susilaukė su buvusiu vyru Kevinu Federline'u.
„Yra didelis susirūpinimas. Visi visada norėjo jai geriausio, o dabar ji rodo, kad priima blogus sprendimus“, – „Daily Mail“ sakė šaltinis. „Tai kelia siaubą“, – pridūrė šaltinis. – „Taigi, daug kalbama apie tai, ką daryti, jei iš viso ką nors daryti. Kaip galime apsaugoti ją nuo jos pačios.“
B. Spears praėjusį mėnesį atsidūrė žiniasklaidos antraštėse dėl Federline'o memuarų „You Thought You Knew“ („Manėte, kad žinojote“), kuriuose buvo išsakyti šokiruojantys kaltinimai 43-ejų dainininkei. Ji atsikirto į jo teiginius, o jos atstovas anksčiau sakė „Page Six“, kad buvęs šokėjas „pelnosi iš jos“, pasibaigus jos alimentų mokėjimams vaikams.
