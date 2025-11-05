Lietuva ir Lenkija – pavyzdinės šalys: vienu parametru pranoko kitas ES šalis

Ataskaitoje pabrėžiama, kad ES vidurkis (44 žūtys milijonui gyventojų) slepia didžiulius skirtumus tarp šalių.
Kol tokios valstybės kaip Airija (+23 proc.) ar kaimyninė Estija (+33 proc.) per pastaruosius penkerius metus fiksavo mirčių skaičiaus augimą, o Prancūzija, Ispanija ir Italija beveik nepajudėjo iš vietos, Lietuva yra minima tarp penkių valstybių narių (kartu su Bulgarija, Danija, Lenkija ir Slovėnija), kurios, remiantis preliminariais duomenimis, sėkmingai juda link 2030 m. tikslo.
Vis dėlto, bendrame Europos kontekste saugiausia vis dar yra vairuoti Švedijoje (20 žūčių/mln. gyv.) ir Danijoje (24 žūtys/mln. gyv.), o pavojingiausia situacija išlieka Rumunijoje (77 žūtys/mln. gyv.) ir Bulgarijoje (74 žūtys/mln. gyv.).
Išsamesni 2023 metų duomenys atskleidžia ir pagrindines rizikos zonas. Daugiausiai mirčių (52 proc.) įvyksta kaimo keliuose, o štai miestuose 38 proc. ir 9 proc. automagistralėse.
Statistika negailestinga ir demografiniu požiūriu. Vyrai sudaro net 77 proc. visų žuvusiųjų.
Labiausiai pažeidžiamos išlieka dvi amžiaus grupės. Senjorai (65+ metų) sudaro 31 proc. visų žūčių, nors atstovauja tik 21 proc. populiacijos. Panaši situacija ir su jaunimu (18–24 m.) – jie sudaro 12 proc. žūčių, nors tesudaro 7 proc. Europos Sąjungos gyventojų.
Vertinant pagal transporto priemones, didžiausia žuvusiųjų dalis tenka automobilių vairuotojams ir keleiviams (44 proc.). Tačiau miestuose situacija kardinaliai keičiasi.
Čia net 70 proc. visų žuvusiųjų yra pažeidžiamiausi eismo dalyviai – pėstieji (18 proc. visų mirčių), dviratininkai (10 proc.) ir motociklų bei mopedų vairuotojai (20 proc.).
Žūčių Europos keliuose statistika
Europos Sąjunga (ES vidurkis)
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 44
- Pokytis 2024 vs 2019: -13 %
Belgija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 37
- Pokytis 2024 vs 2019: -32 %
Bulgarija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 74
- Pokytis 2024 vs 2019: -24 %
Čekija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 45
- Pokytis 2024 vs 2019: -20 %
Danija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 24
- Pokytis 2024 vs 2019: -27 %
Vokietija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 33
- Pokytis 2024 vs 2019: -9 %
Estija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 50
- Pokytis 2024 vs 2019: +33 %
Airija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 32
- Pokytis 2024 vs 2019: +23 %
Graikija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 64
- Pokytis 2024 vs 2019: -3 %
Ispanija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 35
- Pokytis 2024 vs 2019: -2 %
Prancūzija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 48
- Pokytis 2024 vs 2019: -1 %
Kroatija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 62
- Pokytis 2024 vs 2019: -20 %
Italija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 51
- Pokytis 2024 vs 2019: -5 %
Kipras
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 44
- Pokytis 2024 vs 2019: -21 %
Latvija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 59
- Pokytis 2024 vs 2019: -16 %
Lietuva
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 42
- Pokytis 2024 vs 2019: -35 %
Liuksemburgas
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 27
- Pokytis 2024 vs 2019: -18 %
Vengrija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 52
- Pokytis 2024 vs 2019: -17 %
Malta
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 21
- Pokytis 2024 vs 2019: -25 %
Nyderlandai
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 31
- Pokytis 2024 vs 2019: -6 %
Austrija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 38
- Pokytis 2024 vs 2019: -16 %
Lenkija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 52
- Pokytis 2024 vs 2019: -35 %
Portugalija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 56
- Pokytis 2024 vs 2019: -14 %
Rumunija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 77
- Pokytis 2024 vs 2019: -21 %
Slovėnija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 32
- Pokytis 2024 vs 2019: -33 %
Slovakija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 47
- Pokytis 2024 vs 2019: -5 %
Suomija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 31
- Pokytis 2024 vs 2019: -17 %
Švedija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 20
- Pokytis 2024 vs 2019: -5 %
Šveicarija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 28
- Pokytis 2024 vs 2019: +34 %
Norvegija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 16
- Pokytis 2024 vs 2019: -18 %
Islandija
- Žūtys/mln. gyv. 2024 m.: 33
- Pokytis 2024 vs 2019: +117 %
