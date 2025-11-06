Baltarusijoje įstrigo tūkstančiai Lietuvos vilkikų: pasakė, ko imsis

Ministro teigimu, dėl to ketinama kreiptis į Baltarusiją.
„Didelė grupė yra (...) prie Šalčininkų posto, ten iš Baltarusijos pusės Benekainyse. (...) manome, kad transporto priemonės gali pradėti judėti per tą postą dėl to, kad kitur negali važiuoti. Ten yra ir vairuotojai, ir priekabos“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius.
„Techniniame lygyje per mūsų pasienio įgaliotinius greičiausiai tokią žinutę nusiųsime, kad būtent tam transportui Šalčininkai gali būti naudojami. Pažiūrėsime, kaip sureaguos Baltarusija“, – pridūrė jis.
Su Baltarusija tikimasi susitarti
Pasak ministro, su Baltarusija tikimasi sutarti, kad būtų praleisti „neutralioje zonoje“ prie Šalčininkų pasienio punkto esančias transporto priemones.
„Jeigu bus sutarta, kad praleis būtent tuos automobilius, kurie faktiškai neutralioje zonoje yra, (...) šalia sienos, tikrai pajudėsim, o po to žiūrėsime“, – teigė V. Kondratovičius.
BNS rašė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
Ministras teigė, kad apie 5 tūkst. Lietuvos vilkikų „išbarstyti“ po visą Baltarusiją.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad Lietuva kreipsis į Minską, kad šis leistų vilkikams grįžti į Lietuvą, o pats V. Kondratovičius užsiminė apie svarstymus padidinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą.
BNS skelbė, kad dėl Vyriausybės sprendimo laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte, Baltarusijos pasienyje yra strigę apie 1,8 tūkst. transporto priemonių – po 900 vilkikų ir puspriekabių.