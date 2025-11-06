 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
23
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Baltarusijoje įstrigo tūkstančiai Lietuvos vilkikų: pasakė, ko imsis

atnaujinta 09:02 val.
2025-11-06 08:51 / šaltinis: BNS
2025-11-06 08:51

Baltarusijoje įstrigus maždaug 5 tūkst. Lietuvos vilkikų bei puspriekabių, o Minskui draudžiant jų eismą šalies teritorija, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad vežėjams siekiama atverti uždarytą Šalčininkų pasienio postą, prie kurio laukia apie 500 transporto priemonių.

Vilkikai. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

Baltarusijoje įstrigus maždaug 5 tūkst. Lietuvos vilkikų bei puspriekabių, o Minskui draudžiant jų eismą šalies teritorija, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad vežėjams siekiama atverti uždarytą Šalčininkų pasienio postą, prie kurio laukia apie 500 transporto priemonių.

REKLAMA
23

Ministro teigimu, dėl to ketinama kreiptis į Baltarusiją.

„Didelė grupė yra (...) prie Šalčininkų posto, ten iš Baltarusijos pusės Benekainyse. (...) manome, kad transporto priemonės gali pradėti judėti per tą postą dėl to, kad kitur negali važiuoti. Ten yra ir vairuotojai, ir priekabos“, –  Žinių radijui ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Techniniame lygyje per mūsų pasienio įgaliotinius greičiausiai tokią žinutę nusiųsime, kad būtent tam transportui Šalčininkai gali būti naudojami. Pažiūrėsime, kaip sureaguos Baltarusija“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Su Baltarusija tikimasi susitarti

Pasak ministro, su Baltarusija tikimasi sutarti, kad būtų praleisti „neutralioje zonoje“ prie Šalčininkų pasienio punkto esančias transporto priemones.

REKLAMA

„Jeigu bus sutarta, kad praleis būtent tuos automobilius, kurie faktiškai neutralioje zonoje yra, (...) šalia sienos, tikrai pajudėsim, o po to žiūrėsime“, – teigė V. Kondratovičius.

BNS rašė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Ministras teigė, kad apie 5 tūkst. Lietuvos vilkikų „išbarstyti“ po visą Baltarusiją.

Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad Lietuva kreipsis į Minską, kad šis leistų vilkikams grįžti į Lietuvą, o pats V. Kondratovičius užsiminė apie svarstymus padidinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą.

BNS skelbė, kad dėl Vyriausybės sprendimo laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte, Baltarusijos pasienyje yra strigę apie 1,8 tūkst. transporto priemonių – po 900 vilkikų ir puspriekabių.

indeliai.lt

REKLAMA
neklaidinkit zmoniu
neklaidinkit zmoniu
2025-11-06 09:13
ten puspriekabes o ne vilkikai,nes vilkikai is Lietuvos ten nevaziuoja.Atvelka puspriekabes iki sienos o toliau jas velka belarusu,rusu vilkikai
Atsakyti
Ahujienai
Ahujienai
2025-11-06 09:46
Norejot buti mandriausi savus pakisot. Tu kvaksexa su socdemais esat debilu debilai!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų