Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Generalinė prokurorė: iš Kaliningrado tranzitinio traukinio iššokęs rusas sulaikytas ne Lietuvoje

2025-08-11 12:11 / šaltinis: BNS
2025-08-11 12:11

Birželį iš Kaliningrado tranzitinio traukinio iššokęs Rusijos pilietis buvo sulaikytas ne Lietuvoje, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities pasienio tvora (nuotr. SCANPIX)

Birželį iš Kaliningrado tranzitinio traukinio iššokęs Rusijos pilietis buvo sulaikytas ne Lietuvoje, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

REKLAMA
3

„Aš irgi turiu tik pirminę informaciją, kad jis buvo sulaikytas, bet kitoje šalyje. Kol kas plačiau negaliu komentuoti“, – pirmadienį žurnalistams sakė ji.

Apie tai, jog pareigūnai rusą rado, Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė rugpjūčio pradžioje. Tuomet teigta, kad jo buvimo vieta atitinkamoms tarnyboms yra žinoma, tačiau dėl vykdomo tyrimo daugiau detalių atskleista nebuvo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad 2004 metais gimęs Rusijos pilietis Danilas Muchametovas iš tranzitinio traukinio Adleris-Kaliningradas pabėgo birželio 17 dieną.

REKLAMA
REKLAMA

Policijos žiniomis, kai traukiniui iki Kybartų geležinkelio stoties buvo likę važiuoti apie 25 minutes, tarp Pilviškių ir Kybartų palydovė pastebėjo atidarytas traukinio duris, per kurias asmuo galėjo iššokti.

REKLAMA

Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo liepos pradžioje prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai bylos nekėlė, nes teisiškai nerado nusikaltimo sudėties.

Taip pat po šio incidento VRM pranešė rengianti integruotą Kaliningrado tranzito kontrolės algoritmą.

Kaliningrado tranzitas vykdomas remiantis galiojančiu Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimu ir jame apibrėžtais įsipareigojimais.

REKLAMA
REKLAMA

Pasieniečiai kontrolės punktuose atlieka Rusijos keleivių, vykstančių supaprastintu tranzitu, dokumentų patikrą. Taip užtikrinama, kad į šalį nepatektų nepatikrinti, pasislėpę asmenys bei visi sąstatu vykstantys asmenys būtų patikrinti vadovaujantis Šengeno sienų kodekse numatytais reikalavimais.

Per Lietuvą ketinantys vykti Rusijos piliečiai negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, neturi būti įtraukti į ieškomų asmenų sąrašus, privalo turėti galiojančius ir tinkamus dokumentus bei vizas ar specialųjį leidimą, leidžiantį vykti tranzitu.

Prieš tai panašus pasišalinimas iš traukinio fiksuotas 2020 metais, kai netoli Vilniaus iššoko uzbekas, jis, įvykus nelaimingam atsitikimui, žuvo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų