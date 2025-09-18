Dėl teroro aktų, šnipinėjimo ar veikimo prieš Lietuvą vykdoma per 10 ikiteisminių tyrimų: „Jų kiekvieną kartą daugėja“

„Ikiteisminių tyrimų dėl šnipinėjimo, teroro aktų ar veikimo prieš Lietuvą mes turime, sakykit, taip, daugiau nei dešimt ikiteisminių tyrimų“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė ji.
„Jų kiekvieną kartą daugėja ir įtariamųjų ratas platėja, tai mes tų tyrimų, jautrių tyrimų, turime labai daug“, – pridūrė generalinė prokurorė.
Taip ji kalbėjo teisėsaugai trečiadienį pranešus dėl išaiškintos asmenų grupės, organizavusios ir planavusios įvykdyti keturis teroro aktus skirtingose Europos valstybėse.
Kaip tuomet nurodė Generalinė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl labai sunkių nusikaltimų – organizuotos teroristinės grupės veiklos ir teroro aktų. Jame įtarimai pareikšti 15 įtariamųjų – Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos piliečiams.
Pranešta, jog grupuotė susijusi su siuntų su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais siuntimu „DHL“ bei „DPD“ bendrovių pristatymo ir transportavimo paslaugomis iš Vilniaus bei pernai gegužę sostinėje įvykusio prekybos centro „Ikea“ padegimu.
Generalinė prokurorė, paklausta, ar mato ryšį tarp minėtų atvejų bei pastaruoju metu dažnai šiukšlių perdirbimo įmonėse kilusių gaisrų, taip pat dujų gaisro Vilniuje, teigė to komentuoti negalinti.
„Dėl kiekvieno atvejo yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, yra padidintas dėmesys šiems ikiteisminiams tyrimams“, – kalbėjo N. Grunskienė.
Kita vertus, ji patikino, jog ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl gaisrų šiukšlių įmonės bei suskystintų dujų stotyje nėra įtraukti į minėtus per dešimt ikiteisminių tyrimų dėl veikimo prieš Lietuvą.
