Nepraleiskite progos: galite atgauti apie 3,5 tūkst. eurų

Anot jos, paramą galės gauti naujus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė–vanduo, vanduo–vanduo, oras–vanduo ar oras–oras įsirengę gyventojai.
„Skatiname kuo daugiau gyventojų pasinaudoti šia paramos priemone, nes gyventojų šildymo įrenginių atnaujinimas leidžia jiems racionaliau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir taip susimažinti savo šildymo išlaidas. Supaprastinus taršių katilų keitimo finansavimo sąlygas, gyventojai, teikiantys mokėjimo prašymus nuo šių metų liepos mėn. ir teisingai užpildę duomenis, lėšas gauna per 30 dienų nuo paraiškos pateikimo“, – pranešime cituojamas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gyventojams bus kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų išlaidų už šilumos siurblį arba apie 1 ,5 tūkst. eurų – už 5-osios klasės biokuro katilą.
Ministerijos duomenimis, šiemet per devynis mėnesius pakeista daugiau kaip 6.2 tūkst. įrenginių – tai 3 670 įrenginiais daugiau nei per 2024 metus.
Iš viso daugiau nei 8,7 tūkst. gyventojų jau atsinaujino savo būsto šildymo sistemas, pasinaudoję valstybės teikiamu finansavimu. Jiems jau išmokėta daugiau kaip 28,7 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!