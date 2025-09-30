Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nepraleiskite progos: galite atgauti apie 3,5 tūkst. eurų

2025-09-30 12:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 12:07

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) trečiadienį skelbs 8,5 mln. eurų kvietimą naujus šildymo įrenginius įsirengusiems gyventojams, pranešė Energetikos ministerija.

Dujų balionų sistema: šildymo alternatyva visuose namuose (nuotr. Shutterstock.com)

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) trečiadienį skelbs 8,5 mln. eurų kvietimą naujus šildymo įrenginius įsirengusiems gyventojams, pranešė Energetikos ministerija.

REKLAMA
0

Anot jos, paramą galės gauti naujus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė–vanduo, vanduo–vanduo, oras–vanduo ar oras–oras įsirengę gyventojai.

„Skatiname kuo daugiau gyventojų pasinaudoti šia paramos priemone, nes gyventojų šildymo įrenginių atnaujinimas leidžia jiems racionaliau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir taip susimažinti savo šildymo išlaidas. Supaprastinus taršių katilų keitimo finansavimo sąlygas, gyventojai, teikiantys mokėjimo prašymus nuo šių metų liepos mėn. ir teisingai užpildę duomenis, lėšas gauna per 30 dienų nuo paraiškos pateikimo“, – pranešime cituojamas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gyventojams bus kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų išlaidų už šilumos siurblį arba apie 1 ,5 tūkst. eurų – už 5-osios klasės biokuro katilą. 

REKLAMA
REKLAMA

Ministerijos duomenimis, šiemet per devynis mėnesius pakeista daugiau kaip 6.2 tūkst. įrenginių – tai 3 670 įrenginiais daugiau nei per 2024 metus. 

Iš viso daugiau nei 8,7 tūkst. gyventojų jau atsinaujino savo būsto šildymo sistemas, pasinaudoję valstybės teikiamu finansavimu. Jiems jau išmokėta daugiau kaip 28,7 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų