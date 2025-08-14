Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio taurės varžybose – Lietuvos šaulės bronza

2025-08-14 12:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 12:11

Lenkijos „Grand Prix“ šaudymo varžybose pagal FITASC Compak Sporting taisykles, Gabija Stanislovaitytė numušė 181 taikinį iš 200 ir užėmė trečiąją vietą. Šioje kategorijoje Vaida Genienė (163/200) ir Aida Momkienė (150/200) užėmė atitinkamai šeštą bei septintą vietas.

sporting.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Nedaug iki medalių trūko ir mūsų vyrams – Tomas Momkus ir Simas Petraitis, pataikę po 193/200, dalinosi ketvirtą – penktą vietas. Senjorų kategorijoje Edmundas Gibieža (176/200) užėmė vienuoliktą vietą, Virgilijus Gaižauskas 173/200 – dvyliktą.

Aukštus rezultatus demonstravo ir kiti Lietuvos sportingo federacijos nariai – Vilius Urbonas (183/200), Laurynas Jucius (173/200) ir Martynas Genys (166/200).

Iš viso varžybose dalyvavo 90 šaulių, o nugalėtoju tapo latvis Arnis Romans, kuris varžybas baigė su įspūdingu rezultatu – 198/200.

