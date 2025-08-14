Pasaulio taurės varžybose – Lietuvos šaulės bronza

Nedaug iki medalių trūko ir mūsų vyrams – Tomas Momkus ir Simas Petraitis, pataikę po 193/200, dalinosi ketvirtą – penktą vietas. Senjorų kategorijoje Edmundas Gibieža (176/200) užėmė vienuoliktą vietą, Virgilijus Gaižauskas 173/200 – dvyliktą.
Aukštus rezultatus demonstravo ir kiti Lietuvos sportingo federacijos nariai – Vilius Urbonas (183/200), Laurynas Jucius (173/200) ir Martynas Genys (166/200).
Iš viso varžybose dalyvavo 90 šaulių, o nugalėtoju tapo latvis Arnis Romans, kuris varžybas baigė su įspūdingu rezultatu – 198/200.
