  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Dviejų boksininkų mirtys Japonijoje: komisija griežtina saugumo taisykles po tragedijų ringe

2025-08-16 19:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 19:31

Rugpjūčio 2 d. Tokijuje (Japonija) surengtą profesionalų bokso vakarą paženklino net 2 tragedijos.

WBO nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Shigetoshi Kotari (8-2-2, 5 nokautai) 12 raundų kovėsi su tautiečiu Yamato Hata (17-2-1, 16 nokautų) dėl Azijos ir Okeanijos federacijos antrojo puslengvio svorio kategorijos čempiono diržo. Po 12-os raundų skirtingu teisėjų sprendimu buvo paskelbtos lygiosios (113:115, 114:114, 115:113), todėl Y. Hata išlaikė turėtą diržą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

28-erių Sh. Kotari ringą paliko savo jėgomis, nors ir buvo stipriai sužeistas. Vėliau dėl patirtų smegenų pažeidimų jis buvo paguldytas į ligoninę. Japonui buvo atlikta operacija dėl subdurinės hematomos, bet jo gyvybės išgelbėti nepavyko.

Tą patį vakarą 28-erių japonas Hiromasa Urakawa (10-4-0, 7 nokautai) paskutiniame – 8-ame – raunde techniniu nokautu pralaimėjo metais vyresniam tautiečiui Yoji Saito (9-4-2, 9 nokautai). H. Urakawai taip pat pasireiškė subdurinė hematoma. Jis ligoninėje mirė praėjus dienai po Sh. Kotari mirties.

Ekspertai spėja, kad prie boksininkų mirties galėjo prisidėti tai, jog jie per trumpą laiką stengėsi numesti daug svorio ir vėliau dėl dehidratacijos tapo lengviau pažeidžiami.

Tragiško renginio sukrėsta Japonijos bokso komisija (JBC) pranešė, kad imsis veiksmų. Nuo šiol prieš kiekvieną kovą bus imami boksininkų šlapimo mėginiai ir atliekami detalūs tyrimai, bus įvestos griežtesnės taisyklės, kurios apribos galimybes boksininkams per trumpą laiką numesti daug svorio, be to, bus pasirūpinta kokybiškesnėmis medicinos paslaugomis šalia ringo turnyrų metu.

