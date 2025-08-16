Dviejų boksininkų mirtys Japonijoje: komisija griežtina saugumo taisykles po tragedijų ringe

Shigetoshi Kotari (8-2-2, 5 nokautai) 12 raundų kovėsi su tautiečiu Yamato Hata (17-2-1, 16 nokautų) dėl Azijos ir Okeanijos federacijos antrojo puslengvio svorio kategorijos čempiono diržo. Po 12-os raundų skirtingu teisėjų sprendimu buvo paskelbtos lygiosios (113:115, 114:114, 115:113), todėl Y. Hata išlaikė turėtą diržą.
28-erių Sh. Kotari ringą paliko savo jėgomis, nors ir buvo stipriai sužeistas. Vėliau dėl patirtų smegenų pažeidimų jis buvo paguldytas į ligoninę. Japonui buvo atlikta operacija dėl subdurinės hematomos, bet jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
Rest in peace, Shigetoshi Kotari 🕊️
The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.
A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.
Tą patį vakarą 28-erių japonas Hiromasa Urakawa (10-4-0, 7 nokautai) paskutiniame – 8-ame – raunde techniniu nokautu pralaimėjo metais vyresniam tautiečiui Yoji Saito (9-4-2, 9 nokautai). H. Urakawai taip pat pasireiškė subdurinė hematoma. Jis ligoninėje mirė praėjus dienai po Sh. Kotari mirties.
The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.
Ekspertai spėja, kad prie boksininkų mirties galėjo prisidėti tai, jog jie per trumpą laiką stengėsi numesti daug svorio ir vėliau dėl dehidratacijos tapo lengviau pažeidžiami.
Tragiško renginio sukrėsta Japonijos bokso komisija (JBC) pranešė, kad imsis veiksmų. Nuo šiol prieš kiekvieną kovą bus imami boksininkų šlapimo mėginiai ir atliekami detalūs tyrimai, bus įvestos griežtesnės taisyklės, kurios apribos galimybes boksininkams per trumpą laiką numesti daug svorio, be to, bus pasirūpinta kokybiškesnėmis medicinos paslaugomis šalia ringo turnyrų metu.
