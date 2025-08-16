Edas Matusevičius „Deimantinėje lygoje“ pelnė pirmuosius sezono taškus

Nugalėtoju tapo 2015 m. pasaulio čempionas ir 2016 m. olimpinis vicečempionas Julius Yego iš Kenijos (83.60). Antras buvo dar 2012 m. olimpiniu čempionu tapęs Keshornas Walcottas (82.54) iš Trinidado ir Tobago, o trečias – moldavas Andrianas Mardare (82.38).
Už 7-ą vietą E. Matusevičiui atiteko pirmieji 2 įskaitiniai „Deimantinės lygos“ taškai bei 1500 JAV dolerių premija.
E. Matusevičius su 2 tšk. bendroje sezono įskaitoje yra 13-as. Trys lyderiai – K. Walcottas (17 tšk.), vokietis Julianas Weberis (15) bei indas Neerajas Chopra (15) – jau užsitikrino vietas finaliniame etape.
Į Lenkiją lietuvis atvyko po varžybų Suomijoje, kur atsisakė atlikti paskutinius 3 bandymus.
E. Matusevičiui priklausantis geriausias Lietuvos sezono rezultatas yra 84.05 m, o pasaulio čempionato normatyvas yra 85.50 m. Nuo 2019 m. E. Matusevičiui priklauso įspūdingas Lietuvos rekordas – 89.17 m.
