TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Edas Matusevičius „Deimantinėje lygoje“ pelnė pirmuosius sezono taškus

2025-08-16 19:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 19:11

Šeštadienį „Deimantinės lygos” lengvosios atletikos varžybose Chožuve (Lenkija) Edis Matusevičius numetė ietį 77.45 m (76.85 – 76.89 – x – x – 77.45) ir užėmė septintą vietą.

Edis Matusevičius | Alfredo Pliadžio nuotr.

Šeštadienį „Deimantinės lygos" lengvosios atletikos varžybose Chožuve (Lenkija) Edis Matusevičius numetė ietį 77.45 m (76.85 – 76.89 – x – x – 77.45) ir užėmė septintą vietą.

0

Nugalėtoju tapo 2015 m. pasaulio čempionas ir 2016 m. olimpinis vicečempionas Julius Yego iš Kenijos (83.60). Antras buvo dar 2012 m. olimpiniu čempionu tapęs Keshornas Walcottas (82.54) iš Trinidado ir Tobago, o trečias – moldavas Andrianas Mardare (82.38).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už 7-ą vietą E. Matusevičiui atiteko pirmieji 2 įskaitiniai „Deimantinės lygos“ taškai bei 1500 JAV dolerių premija.

E. Matusevičius su 2 tšk. bendroje sezono įskaitoje yra 13-as. Trys lyderiai – K. Walcottas (17 tšk.), vokietis Julianas Weberis (15) bei indas Neerajas Chopra (15) – jau užsitikrino vietas finaliniame etape.

Į Lenkiją lietuvis atvyko po varžybų Suomijoje, kur atsisakė atlikti paskutinius 3 bandymus.

E. Matusevičiui priklausantis geriausias Lietuvos sezono rezultatas yra 84.05 m, o pasaulio čempionato normatyvas yra 85.50 m. Nuo 2019 m. E. Matusevičiui priklauso įspūdingas Lietuvos rekordas – 89.17 m.

