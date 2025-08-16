Simas Bertašius Belgijoje pagerino Lietuvos 1500 m bėgimo rekordą

Simas Bertašius antrame 1500 m bėgime finišavo trečias – 3 min. 36.88 sek. Jis pagerino jam pačiam priklausiusį Lietuvos rekordą (3:37.19), pasiektą pernai Briuselyje. Jo galutinė vieta šiose varžybose – penkta.
1500 m distancijoje nugalėtoju tapo norvegas Andreasas Fjeldas Halvorsenas (3:35.17). Antras buvo olandas Timas Verbaandertas (3:35.22), trečias – kanadietis Maxas Daviesas (3:36.41).
Ema Marčiulionytė laimėjo vieną iš 200 m bėgimų (24.75/0.7), o tarp visų dalyvių jos rezultatas buvo devynioliktas.
Savo startų dar laukia Neda Lasickaitė ir Lukas Sutkus.
