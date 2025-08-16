Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Simas Bertašius Belgijoje pagerino Lietuvos 1500 m bėgimo rekordą

2025-08-16 19:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 19:03

Šeštadienį ketvertas Lietuvos bėgikų dalyvauja WA kontinentinio turo varžybose Levene (Belgija).

Simas Bertašius | Alfredo Pliadžio nuotr.

Šeštadienį ketvertas Lietuvos bėgikų dalyvauja WA kontinentinio turo varžybose Levene (Belgija).

REKLAMA
0

Simas Bertašius antrame 1500 m bėgime finišavo trečias – 3 min. 36.88 sek. Jis pagerino jam pačiam priklausiusį Lietuvos rekordą (3:37.19), pasiektą pernai Briuselyje. Jo galutinė vieta šiose varžybose – penkta.

1500 m distancijoje nugalėtoju tapo norvegas Andreasas Fjeldas Halvorsenas (3:35.17). Antras buvo olandas Timas Verbaandertas (3:35.22), trečias – kanadietis Maxas Daviesas (3:36.41).

Ema Marčiulionytė laimėjo vieną iš 200 m bėgimų (24.75/0.7), o tarp visų dalyvių jos rezultatas buvo devynioliktas.

Savo startų dar laukia Neda Lasickaitė ir Lukas Sutkus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų