Paaiškėjo, kas pakeis Mantą Stonkų Kauno „Žalgirio“ pranešėjo pareigose

Sekmadienio vakarą paaiškėjo, kad virš metų buvęs pranešėju, Mantas Stonkus palieka Kauno „Žalgirio“ pranešėjo pareigas, tačiau kilo klausimas, kas užims M. Stonkaus pareigas?
Paskelbtas naujas pranešėjas
Krepsinis.net tinklalaidėje „Ilgoji pertrauka“ paskelbta, jog vietoje M. Stonkaus, arenoje bus galima išvysti Vladą Kuzminską, kuris jau anksčiau turėjo praktikos šioje sferoje.
Vladas Kuzminskas panašias pareigas ėjo Panevėžio „Lietkabelyje“, tad vyras nuo sporto niekur neatitolo.
