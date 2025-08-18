Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, kas pakeis Mantą Stonkų Kauno „Žalgirio“ pranešėjo pareigose

2025-08-18 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 17:06

Savaitgalį paaiškėjo, jog Mantas Stonkus palieka Kauno „Žalgirio“ pranešėjo pareigas ir save realizuos kitur, kitose vedėjo pareigose. Paaiškėjo, ką galima bus išvysti arenoje vietoje komiko, aktoriaus, vedėjo Manto Stonkaus.

Mantas Stonkus (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Savaitgalį paaiškėjo, jog Mantas Stonkus palieka Kauno „Žalgirio“ pranešėjo pareigas ir save realizuos kitur, kitose vedėjo pareigose. Paaiškėjo, ką galima bus išvysti arenoje vietoje komiko, aktoriaus, vedėjo Manto Stonkaus.

REKLAMA
5

Sekmadienio vakarą paaiškėjo, kad virš metų buvęs pranešėju, Mantas Stonkus palieka Kauno „Žalgirio“ pranešėjo pareigas, tačiau kilo klausimas, kas užims M. Stonkaus pareigas?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskelbtas naujas pranešėjas

Krepsinis.net tinklalaidėje „Ilgoji pertrauka“ paskelbta, jog vietoje M. Stonkaus, arenoje bus galima išvysti Vladą Kuzminską, kuris jau anksčiau turėjo praktikos šioje sferoje. 

Vladas Kuzminskas panašias pareigas ėjo Panevėžio „Lietkabelyje“, tad vyras nuo sporto niekur neatitolo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Pagaliau
Pagaliau
2025-08-18 17:12
Arkliagalvis alkoholikas isnyks
Atsakyti
eina jis nx
eina jis nx
2025-08-18 17:26
tas stonkus.uzpiso ta jo tupa morda
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų