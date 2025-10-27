Lietuvos ligoninės susiduria su kraujo atsargų stygiumi

Centro teigimu, gydymo įstaigose labiausiai trūksta O+, 0-, A+ ir A- grupių kraujo, tad prieš gyventojai kviečiami atvykti į artimiausią kraujo donorystės padalinį bei jo paaukoti.
Kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis.
NKC pažymi, kad duodant kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys onkologinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kita sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga.