TV3 naujienos > Lietuva

Lietuvos ligoninės susiduria su kraujo atsargų stygiumi

2025-10-27 09:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 09:03

Nacionalinis kraujo centras (NKC) pirmadienį pranešė, kad šalies ligoninės šiuo metu susiduria su kraujo atsargų stygiumi.

Kraujas, kraujo tyrimai, kraujo grupė, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Nacionalinis kraujo centras (NKC) pirmadienį pranešė, kad šalies ligoninės šiuo metu susiduria su kraujo atsargų stygiumi.

1

Centro teigimu, gydymo įstaigose labiausiai trūksta O+, 0-, A+ ir A- grupių kraujo, tad prieš gyventojai kviečiami atvykti į artimiausią kraujo donorystės padalinį bei jo paaukoti.

Kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis. 

NKC pažymi, kad duodant kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys onkologinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kita sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga.

Sveikata.lt
