Svarbu nusprendusiems paaukoti kraujo: štai ką turite žinoti

Tam, kad pirmasis apsilankymas kraujo donorystės centre donorui būtų sklandus, primenama, kodėl po pirmosios donorystės būtina sugrįžti pakartotinai po kelių mėnesių. To nepadarius, dalies kraujo komponentų panaudojimas atidedamas, ir donoro auka gali tapti nepilnavertė.
Kaip teigia NKC direktorius Daumantas Gutauskas, kiekvienas naujas kraujo donoras ir jo pasiryžimas pirmą kartą tokiu tapti yra milžiniškas bei neįkainojamas gerumo gestas, kadangi šis, daug laiko nekainuojantis žmogaus veiksmas, gali tapti kito žmogaus gyvenimo šansu. Šiuo metu labai tr8ksta O + ir O - bei A+ ir A- kraujo grupių donorų, tad labai svarbu, kad prie esamų kraujo donorų prisijungtų kuo daugiau žmonių, kurie nusprendžia dovanoti kraujo pirmą kartą, rašoma pranešime spaudai.
„Kiekviena donorystės akimirka primena, kiek daug toks veiksmas gali reikšti – jis gali tapti sveikata ar net gyvybe sunkiai sergančiam ligoniui. Tad visus, kurie dar tik svarsto apie kraujo donorystę ir niekada nėra buvę kraujo donorais, kviečiu nelikti abejingais. Juk ne veltui sakoma, kad jeigu padėsi tu, kitą kartą ir pats sulauksi pagalbos, kai jos reikės “, – sako D. Gutauskas.
Kas negali būti kraujo donorais?
NKC direktorius primena: kiekvienas pirmą kartą kraujo paaukoti atvykstantis gyventojas turėtų žinoti, kad aukojant kraują svarbiausia yra gera sveikata.
Pasak jo, kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys piktybinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kitomis sunkiomis lėtinėmis ar pasikartojančiomis kraujotakos bei imuninės sistemos ligomis.
„Norime dar kartą nuoširdžiai padėkoti visiems esamiems kraujo donorams ir tiems, kurie pasiryžta kraujo dovanoti pirmą kartą. Na, o norėdami, kad kraujo donorystė šalyje vyktų sklandžiai bei pirmą kartą atėję gyventojai jaustųsi ramūs ir užtikrinti, primename: donoras turi būti sveikas. Jei būtų perpiltas minėtomis ligomis sergančio žmogaus kraujas, pacientui iškiltų didelė rizika užsikrėsti. Dėl šios priežasties kiekviena donacija yra kruopščiai ištiriama, ir tik įsitikinus, kad kraują saugu naudoti, atskirti komponentai keliauja į gydymo įstaigas“, – sako D. Gutauskas.
Kraują aukoti gali 18–65 metų gyventojai. Vyrai per metus gali duoti kraujo iki šešių kartų, moterys – iki keturių. Gali būti taikomi ir laikini apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai atliktų operacijų.
Po pirmojo karto – būtina sugrįžti
Praktika rodo, kad tik nedidelė dalis pirmakarčių donorų žino, jog jų paaukotas kraujas išskirstomas į tris komponentus – eritrocitus, trombocitus ir plazmą.
Kaip pasakoja D. Gutauskas, kiekvienas iš jų turi skirtingą galiojimo terminą ir panaudojimo tvarką. Eritrocitai pacientus pasiekia per kelias savaites, trombocitai panaudojami beveik iš karto, tačiau plazma gydymo įstaigoms gali būti perduota tik atlikus papildomus tyrimus, kurie įmanomi tik donoro pakartotinės donorystės metu.
„Jeigu žmogus po pirmosios donorystės nebesugrįžta, vienas iš kraujo komponentų – plazma – lieka nepanaudotas. Vadinasi, donoro auka nepasiekia visos savo vertės, nors galėtų padėti dar daugiau pacientų. Todėl kiekvienas pirmą kartą kraujo dovanoti nusprendęs gyventojas turi žinoti: pirmasis apsilankymas kraujo donorystės centre yra tik pradžia. Ją būtina pratęsti, sugrįžtant pakartotinai. Labai kviečiame tai padaryti, kaip ir visą visuomenę nelikti abejinga šiai kilniaširdiškai veiklai. Tą pdaryti nesunku, kadangi pati procedūra užtrunka vos iki dešimties minučių“, – pabrėžia NKC direktorius.
D. Gutauskas taip pat priduria, kad kraujo donorystę rekomenduojama kartoti bent du kartus per metus. „Kiekvienas donoro vizitas yra aukso vertės – jis padeda medikams atlikti sudėtingas operacijas, gydyti onkologinius pacientus, išgelbėti gyvybes po nelaimingų atsitikimų, gimdymo komplikacijų ar kitų kritinių situacijų“, – teigia NKC vadovas.
NKC duomenimis, 2024 m. kraujo dovanojo 41,2 tūkst. donorų, iš kurių daugiau nei 7,1 tūkst. – pirmą kartą. Iš viso per metus atlikta 76,9 tūkst. donacijų. 2023 m. kraujo dovanojo 40,1 tūkst. donorų, iš jų pirmakarčių buvo daugiau nei 8,4 tūkst., o iš viso atlikta 72,3 tūkst. donacijų. Tuo tarpu per šių metų pirmąjį pusmetį kraujo dovanojo 28 tūkst. donorų, iš kurių 3.6 tūkst. – pirmą kartą.