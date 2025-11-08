 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Juventus“ nepavyko įveikti „Torino“: Turino derbis baigėsi lygiosiomis

2025-11-08 20:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 20:58

Turino „Juventus“ komandai nepavyko pratęsti pergalių serijos Italijos čempionate.

Kenanas Yildizas | Scanpix nuotr.

Turino „Juventus“ komandai nepavyko pratęsti pergalių serijos Italijos čempionate.

REKLAMA
0

„Serie A“ rungtynėse „Juventus“ namuose nesugebėjo įveikti Gvido Gineičio atstovaujamos „Torino“ komandos. Miesto derbis baigėsi lygiosiomis 0:0.

Nors „Juventus“ kamuolį kontroliavo beveik tris trečdalius rungtynių ir atliko 21 smūgį, jiems pasižymėti taip ir nepavyko. Turino atstovai išvaistė visas tris puikias progas pelnyti įvartį.

„Torino“ gretose G. Gineitis liko ant atsarginių žaidėjų suolelio.

„Juventus“ lygoje žengia 5-oje vietoje, „Torino“ – 11.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų