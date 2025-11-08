„Juventus“ nepavyko įveikti „Torino“: Turino derbis baigėsi lygiosiomis

„Serie A“ rungtynėse „Juventus“ namuose nesugebėjo įveikti Gvido Gineičio atstovaujamos „Torino“ komandos. Miesto derbis baigėsi lygiosiomis 0:0.
Nors „Juventus“ kamuolį kontroliavo beveik tris trečdalius rungtynių ir atliko 21 smūgį, jiems pasižymėti taip ir nepavyko. Turino atstovai išvaistė visas tris puikias progas pelnyti įvartį.
„Torino“ gretose G. Gineitis liko ant atsarginių žaidėjų suolelio.
„Juventus“ lygoje žengia 5-oje vietoje, „Torino“ – 11.
