  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Atėnuose Musetti iškovojo žūtbūtinę pergalę, Djokovičiaus lauks 199-as pusfinalis

2025-11-06 23:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 23:07

Atėnuose (Graikija) tęsiasi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras.

Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.

Atėnuose (Graikija) tęsiasi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras.

0

Serbijos legenda Novakas Djokovičius (ATP-5) žengė į pusfinalį, 7:6 (7:1), 6:4 įveikdamas portugalą Nuno Borgesą (ATP-47). Mačas truko 1 valandą 44 minutes.

Serbas pirmajame sete nerealizavo 3 „break pointų“, o vėliau pats turėjo atlaikyti spaudimą, kai portugalas 2 kartus buvo per tašką nuo laimėtos varžovo padavimų serijos. Pratęsime N. Djokovičius žaidė beveik be klaidų ir nepaliko vilčių N. Borgesui. Antrajame sete lygi kova vyko iki septintojo geimo, kai serbas susikūrė porą „break pointų“ ir perėmė iniciatyvą. Tuo tarpu portugalas daugiau „break pointų“ neturėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuno žaidimo lygis šiandien mane nustebino. Jis man nė kiek nenusileido“, – teigė serbas.

N. Djokovičius net 199-ą kartą karjeroje pateko į ATP turo turnyro vienetų pusfinalį. Tai – 3-ias rezultatas per istoriją. Rekordas priklauso Jimmy Connorsui (239), o antras rikiuojasi Rogeris Federeris (211).

Italas Lorenzo Musetti (ATP-9) ketvirtfinalyje 6:2, 6:4 nepaliko didesnių vilčių prancūzui Alexandre‘ui Mulleriui (ATP-43), nors būtent prancūzas pelnė gražiausią mačo tašką smūgiu tarp kojų. Ši pergalė išsaugojo L. Musetti viltis pelnyti paskutinį – 8-ą – tiesioginį kelialapį į „ATP Finals“ turnyrą. Tai italas padarytų tik tuo atveju, jei iškovotų titulą Atėnuose arba jei serbas N. Djokovičius atsisakytų turimos vietos „ATP Finals“ turnyre.

REKLAMA

Pusfinalyje L. Musetti lauks amerikietis Sebastianas Korda (ATP-52), o N. Djokovičiaus – vokietis Yannickas Hanfmannas (ATP-117).

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Atėnuose prizų fondą sudaro 766,715 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

