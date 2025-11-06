„ATP Finals“: 8 geriausi pasaulio tenisininkai suskirstyti į 2 grupes

Į Jimmy Connorso vardo grupę pateko ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2), amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4) serbas Novakas Djokovičius (ATP-5) ir australas Alexas de Minauras (ATP-7). Bjorno Borgo grupėje turėtų žaisti italas Jannikas Sinneris (ATP-1), vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3), amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6) bei 8-asis žaidėjas, kuriuo taps kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-8) arba italas Lorenzo Musetti (ATP-9).
C. Alcarazo grupė atrodo kur kas sudėtingesnė nei J. Sinnerio. N. Djokovičius yra tituluočiausias visų laikų „ATP Finals“ žaidėjas (7 titulai), o T. Fritzas pernai pasiekė šio turnyro finalą, be to, šiemet ant kietos dangos uždarose patalpose jau nugalėjo C. Alcarazą (Laverio taurės turnyre). J. Sinnerio grupėje yra ne tik labai nestabiliai šiemet žaidžiantis A. Zverevas, bet ir prastos formos B. Sheltonas.
Tiesa, situacija dar gali pasikeisti, jei N. Djokovičius nuspręs nevykti į Turiną. Serbijos veteranas galutinio sprendimo dar nėra priėmęs. Tokiu atveju į turnyrą patektų tiek F. Auger-Aliassime, tiek L. Musetti.
Po 2 geriausius abiejų grupių tenisininkus pateks į pusfinalį. Jei kuris nors tenisininkas laimės visus 5 mačus turnyre, tai pelnys 1500 reitingo taškų ir net 5,071 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras vyks lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
