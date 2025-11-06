Justina Mikulskytė apmaudžiai baigė pasirodymą ITF turnyre Portugalijoje

Lietuvė visiškai dominavo pirmajame sete: kūrėsi „break pointus“ per visas varžovės padavimų serijas ir realizavo 3 savo progas. Tuo tarpu S. De Stefano „break pointų“ neturėjo.
Viskas pasikeitė antrajame sete. S. De Stefano per visas 5 lietuvės padavimų serijas kūrėsi „break pointus“ ir realizavo 3 savo progas. J. Mikulskytė vienintelį „break pointą“ turėjo aštuntajame geime ir jį realizavo, bet to buvo per maža.
Trečiojo seto pradžioje lietuvė atlaikė 3 „break pointus“, o netrukus laimėjo varžovės padavimų seriją (2:1). Ketvirtajame geime J. Mikulskytė persvarą išbarstė, o penktajame ją susigrąžino (3:2). Lietuvė buvo atitrūkusi 4:2, bet nuo to momento pralaimėjo net 4 geimus paeiliui.
J. Mikulskytė pelnė 4 WTA vienetų reitingo taškus ir 462 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
