  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Aryna Sabalenka po emocijų protrūkio „WTA Finals“ turnyre pripažino peržengusi ribą

2025-11-06 13:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 13:00

Rijade (Saudo Arabija) vykstančiame prestižiniame „WTA Finals" turnyre reitingo lyderė Aryna Sabalenka 6:4, 2:6, 6:3 palaužė amerikietės Jessicos Pegulos (WTA-5) pasipriešinimą.

Aryna Sabalenka | „Stop“ kadras

Rijade (Saudo Arabija) vykstančiame prestižiniame „WTA Finals“ turnyre reitingo lyderė Aryna Sabalenka 6:4, 2:6, 6:3 palaužė amerikietės Jessicos Pegulos (WTA-5) pasipriešinimą.

0

A. Sabalenka po sėkmingo pirmojo seto buvo praradusi iniciatyvą. Ji ne tik pralaimėjo antrąjį setą, bet ir trečiajame turėjo vytis varžovę, kai nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu (1:2). Tada A. Sabalenka aprėkė savo komandos narius, o treneris Antonas Dubrovas paliko areną. Panašu, kad tas emocijų išliejimas neutraliai atletei padėjo, nes vėliau ji atsitiesė ir šventė pergalę. Visgi, po mačo A. Sabalenka pripažino, kad rėkdama ant trenerio peržengė ribą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gal Antonui nuo manęs kliuvo šiek tiek per daug. Turbūt reikės apie tai su juo pasikalbėti, tik neįsivaizduoju, kur jis dabar yra. Taip, tikriausiai šiek tiek persistengiau. Mano viduje tuo metu buvo tiek daug pykčio, kurį reikėjo kažkur išlieti, bet tada aš turbūt peržengiau ribą. Net ne turbūt – tikrai peržengiau.

Manau, kad treneris teisingai pasielgė, jog išėjo ir paliko mane vieną, nes aš mačo metu buvau labai supykusi ant jo“, – pasakojo A. Sabalenka.

Nors A. Sabalenka laimėjo pirmus 2 mačus, ji dar neturi garantuotos vietos pusfinalyje. Jai ketvirtadienį reikia laimėti bent vieną setą prieš amerikietę Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) arba sulaukti palankaus rezultato J. Pegulos ir italės Jasmine Paolini (WTA-8) mače.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.

