Djokovičius po skaudžios netekties nesutramdė ašarų: „Be jo pagalbos dabar manęs čia nebūtų“

S. Wawrinka atitrūko pirmojo seto septintajame geime ir vėliau persvarą išlaikė, nors italas dešimtajame geime turėjo 3 „break pointus“. Antrajame sete nė vienas žaidėjas nesusikūrė „break pointų“, todėl prireikė pratęsimo. Jame šveicaras atsitiesė po dviejų pralaimėtų taškų savo padavimų metu ir perėmė iniciatyvą (5:4). S. Wawrinka galėjo dviem savo padavimais užbaigti mačą, tačiau abu tuos taškus jis pralaimėjo, o „set pointą“ gavęs italas nesuklydo.
Trečiajame sete L. Musetti persvara jau nekėlė abejonių.
Ši pergalė išsaugojo L. Musetti viltis pelnyti paskutinį – 8-ą – tiesioginį kelialapį į „ATP Finals“ turnyrą. Tai italas padarytų tik tuo atveju, jei iškovotų titulą Atėnuose arba jei serbas Novakas Djokovičius (ATP-5) atsisakytų turimos vietos „ATP Finals“ turnyre.
Pats N. Djokovičius kiek anksčiau aštuntfinalyje 7:6 (7:3), 6:1 įveikė čilietį Alejandro Tabilo (ATP-89), o po mačo sunkiai tramdė ašaras, kai buvo parodytas vaizdo klipas, skirtas pagerbti neseniai mirusį jo mentorių Nikolą Piličių.
„Atsiprašau... Atsiprašau už tai (ašaras – aut. past.). Jis buvo daugiau nei tik mentorius ir treneris. Jis buvo mano šeimos dalis. Be jo pagalbos dabar manęs čia nebūtų. Jis mirė prieš keletą savaičių ir aš norėčiau jūsų paprašyti atiduoti jam tokią pagarbą, kokios jis nusipelnė. Jis yra tikra legenda“, – sakė N. Djokovičius.
Kind and heartfelt words from Novak to honour late coach Nikola Pilic ❤️@DjokerNole #HellenicChampionship pic.twitter.com/WDMxdSSWuN— Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2025
N. Piličius 1968 m. buvo 6-oji pasaulio raketė, o 1970 m. kartu su Pierre‘u Barthesu tapo „US Open“ dvejetų čempionais.
N. Djokovičius kiek anksčiau šiemet dėl nesutarimų su Serbijos valdžia persikėlė gyventi į Graikiją su visa šeima.
„Atėnuose jau jaučiuosi kaip namuose. Džiaugiuosi, kad su šeima čia persikėliau, nes visada mylėjau Graikiją. Serbams Graikija labai patinka. Mus daug sieja istoriškai, kultūriškai ir religiškai. Ačiū už tai, kad šiltai mane čia priėmėte. Atėnai – mano širdyje“, – teigė serbas.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Atėnuose prizų fondą sudaro 766,715 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
