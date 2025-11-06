 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičius po skaudžios netekties nesutramdė ašarų: „Be jo pagalbos dabar manęs čia nebūtų“

2025-11-06 13:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 13:26

Atėnuose (Graikija) tęsiasi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras, kuriame netoli įspūdingos pergalės buvo 40-metis šveicaras Stanas Wawrinka (ATP-159). Buvusi trečioji pasaulio raketė aštuntfinalyje tik po beveik pustrečios valandos kovos 6:4, 6:7 (5:7), 4:6 nusileido italui Lorenzo Musetti (ATP-9), įtemptai kovojančiam dėl vietos „ATP Finals“ turnyre.

Novakas Djokovičius | „Stop“ kadras

Atėnuose (Graikija) tęsiasi ATP 250 serijos „Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship“ vyrų teniso turnyras, kuriame netoli įspūdingos pergalės buvo 40-metis šveicaras Stanas Wawrinka (ATP-159). Buvusi trečioji pasaulio raketė aštuntfinalyje tik po beveik pustrečios valandos kovos 6:4, 6:7 (5:7), 4:6 nusileido italui Lorenzo Musetti (ATP-9), įtemptai kovojančiam dėl vietos „ATP Finals“ turnyre.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Wawrinka atitrūko pirmojo seto septintajame geime ir vėliau persvarą išlaikė, nors italas dešimtajame geime turėjo 3 „break pointus“. Antrajame sete nė vienas žaidėjas nesusikūrė „break pointų“, todėl prireikė pratęsimo. Jame šveicaras atsitiesė po dviejų pralaimėtų taškų savo padavimų metu ir perėmė iniciatyvą (5:4). S. Wawrinka galėjo dviem savo padavimais užbaigti mačą, tačiau abu tuos taškus jis pralaimėjo, o „set pointą“ gavęs italas nesuklydo.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiajame sete L. Musetti persvara jau nekėlė abejonių.

Ši pergalė išsaugojo L. Musetti viltis pelnyti paskutinį – 8-ą – tiesioginį kelialapį į „ATP Finals“ turnyrą. Tai italas padarytų tik tuo atveju, jei iškovotų titulą Atėnuose arba jei serbas Novakas Djokovičius (ATP-5) atsisakytų turimos vietos „ATP Finals“ turnyre.

REKLAMA

Pats N. Djokovičius kiek anksčiau aštuntfinalyje 7:6 (7:3), 6:1 įveikė čilietį Alejandro Tabilo (ATP-89), o po mačo sunkiai tramdė ašaras, kai buvo parodytas vaizdo klipas, skirtas pagerbti neseniai mirusį jo mentorių Nikolą Piličių.

„Atsiprašau... Atsiprašau už tai (ašaras – aut. past.). Jis buvo daugiau nei tik mentorius ir treneris. Jis buvo mano šeimos dalis. Be jo pagalbos dabar manęs čia nebūtų. Jis mirė prieš keletą savaičių ir aš norėčiau jūsų paprašyti atiduoti jam tokią pagarbą, kokios jis nusipelnė. Jis yra tikra legenda“, – sakė N. Djokovičius.

REKLAMA
REKLAMA

N. Piličius 1968 m. buvo 6-oji pasaulio raketė, o 1970 m. kartu su Pierre‘u Barthesu tapo „US Open“ dvejetų čempionais.

N. Djokovičius kiek anksčiau šiemet dėl nesutarimų su Serbijos valdžia persikėlė gyventi į Graikiją su visa šeima.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Atėnuose jau jaučiuosi kaip namuose. Džiaugiuosi, kad su šeima čia persikėliau, nes visada mylėjau Graikiją. Serbams Graikija labai patinka. Mus daug sieja istoriškai, kultūriškai ir religiškai. Ačiū už tai, kad šiltai mane čia priėmėte. Atėnai – mano širdyje“, – teigė serbas.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Atėnuose prizų fondą sudaro 766,715 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.
Musetti sensacingai iškrito Briuselyje, Djokovičius pavijo Federerį

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų