TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Jelizaveta Dzebisašvili Europos jaunių pulo turo etape Slovėnijoje užėmė 17-ą vietą

2025-11-10 15:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 15:03

Liublianoje (Slovėnija) surengtas 5-asis šio sezono Europos jaunių pulo turo etapas.

Pulas | Rolando Vaizgėlos nuotr.

Liublianoje (Slovėnija) surengtas 5-asis šio sezono Europos jaunių pulo turo etapas.

0

Lietuvai Liublianoje atstovavo vienintelė Jelizaveta Dzebisašvili. Ji pulo-9 turnyre startavo pralaimėjimu 3:6 prieš Yanniką Putzerį. Vėliau Lietuvos atstovė 3:6 nusileido ir slovėnui Markui Venceljui bei baigė pasirodymą.

Turnyrą laimėjo slovėnas Svitas Pavlinjekas. Jis finale 7:5 pranoko serbą Marko Čabarkapą.

J. Dzebisašvili galutinėje įskaitoje liko 17-a.

Šiemet dar turėtų vykti ir 6-asis Europos jaunių turo etapas. Jis planuojamas gruodžio 6 d.

