Jelizaveta Dzebisašvili Europos jaunių pulo turo etape Slovėnijoje užėmė 17-ą vietą

Lietuvai Liublianoje atstovavo vienintelė Jelizaveta Dzebisašvili. Ji pulo-9 turnyre startavo pralaimėjimu 3:6 prieš Yanniką Putzerį. Vėliau Lietuvos atstovė 3:6 nusileido ir slovėnui Markui Venceljui bei baigė pasirodymą.
Turnyrą laimėjo slovėnas Svitas Pavlinjekas. Jis finale 7:5 pranoko serbą Marko Čabarkapą.
J. Dzebisašvili galutinėje įskaitoje liko 17-a.
Šiemet dar turėtų vykti ir 6-asis Europos jaunių turo etapas. Jis planuojamas gruodžio 6 d.
