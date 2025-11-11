Giedraičio vaidmenį komentavęs Masiulis: apie sudėtingas išvykas ir Evanso sugrįžimą

Prieš būsimą kovą kauniečių vyriausiasis treneris Tomas Masiulis akcentavo varžovų fiziškumą.
„Laukia stiprus varžovas, su giliomis tradicijomis. Jau eilę metų jie žaidžia finalo ketvertuose, tad prie jų žiūrovų nebus lengva, bet tai bus geras pasitikrinimas. Svarbiausia bus stabdyti jų kamuolio judėjimą ir atsakyti į fiziškumą. „Olympiacos“ išsiskiria savo fizine jėga“, – kalbėjo Kauno ekipos strategas.
– Varžovai eilę metų išlaiko panašų branduolį, lieka tas pats treneris. Ar Pirėjo komandos žaidimas keičiasi per tiek laiko?
– Keičiasi, bet minimaliai. Jie žaidžia su daug kamuolio judėjimo, daug prakirtimų, ieško Vezenkovo greitajame puolime bei aktyviai ginasi. Nėra braižas daug pasikeitęs.
– Kiek K.Evansas gali pakeisti OLY žaidimą?
– Jeigu jis sveikas ir pasiruošęs, jis gali pakeisti visą komandos veidą. Jiems reikėjo dar vieno žaidėjo su kamuoliu. Žinome iš „Žalgirio“ kaip ir kiek jis gali žaisti, tai bus svarbus žaidėjas.
– Į rotaciją sugrįžo D.Giedraitis. Kokias pagrindines jo užduotis matote komandoje?
– Visų pirma, tai, ką jis čia užsitarnavo praėjusiame sezone savo gynyba. Mes laikėme jį vienu iš topinių gynėjų sezono pradžioje. Jo gynybą ir žaidimą su kamuoliu galime išnaudoti daugiau. Tai yra žaidėjas, kuris gali stabdyti geriausius varžovų žaidėjus.
– Kokia N.Williamso-Gosso situacija?
– Šią savaitę jis dar tikrai nežais.
– Dviguba Eurolygos savaitė išvykoje, viena iš jų į Dubajų. Kaip atrodo pasirengimas tokioje situacijoje?
– Šiandien turėsime treniruotę, po kurios skrendame į Pirėjų. Rytoj vėl treniruotė rytinę, vakare žaidžiame rungtynes. Kitą dieną vėl keliaujame ir net nebus, kada ketvirtadienį sportuoti, nes visą dieną bus kelionė. Galbūt fizinio pasirengimo treneriai padarys kažką viešbuty, atstatomąją treniruotę. Kitą dieną žaidžiame ir tai tikrai yra sunku net ir treneriams. Reikia suprasti, kaip sunku žaidėjams, kai turi tiek keliauti ir būti maksimaliai pasiruošęs. Visiems sąlygos vienodos.
– Dubajaus komanda turės viena diena poilsio daugiau. Ar čia didelis jų pranašumas?
– Manau, kad nemažas pranašumas. Tu turi dvejas rungtynes namuose, o kita komanda keliauja ir dar turi viena diena mažiau atsistatymui. Kaip ir minėjau, nieko negalime pakeisti ir bandome šitoje situacijoje būti pasiruošę, kaip įmanoma geriau.
– Kelionė į Dubajų yra kažkuo išskirtinė?
– Kol kas ne. Žinau, kad žaidėjams yra nežmoniškai sunku. Vis tik visos komandos keliauja taip pat ir reikia prisitaikyti.
– Du pralaimėjimai buvo patirti prieš taip pat fiziškas komandas. Kas buvo pasimokyta iš jų?
– Bandome pasakyti, kad jeigu ant tavęs lipa varžovas, tu turi pirmas dėti ne žingsnį atgal, o į priekį. Mes turime atsakyti tuo pačiu. Jeigu tu bėgsi tiesiai, niekas neleis tau priimti kamuolio. Turi kažką padaryti prieš tai. Kuo geresnis žaidėjas, tuo daugiau žingsnių turi žengt į kitą pusę, kad priimtum kamuolį ten, kur tu nori žaisti. Elementarūs dalykai, bet bandome išaiškinti žaidėjams, kad nieko lengvo neduos.
– Ar sulaukė „Žalgiris“ klausimų dėl žaidėjų išvykimo į rinktines?
– Aš nežinau, man niekas nieko nesakė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!