Pacevičių praradęs „Neptūnas“ pagirtinai kovojo su „Hapoel“

Izraelio klubui tai buvo ketvirta pergalė iš eilės ir jie nutraukė „Neptūno“ trijų laimėjimų atkarpą.
Rungtynes praleis Lietuvos klubo lyderis Arnas Velička, kuris treniruotėje susižeidė klubo sąnarį. Jis dar bandė ruoštis rungtynėms, bet įžaidėją nuspręsta pasaugoti.
Rungtynės prasidėjo aukštu tempu ir po keturių paeiliui Donato Tarolio taškų „Neptūnas“ įgijo 5 taškų persvarą – 11:6. Visgi į tai šeimininkų teisėmis žaidžiantis „Hapoel“ atsakė 8 taškais (14:11), bet Arnas Beručka, Rihardas Lomažas ir Zane'as Watermanas vėl vedė komandą į priekį – 20:17. Po pirmųjų 10 minučių „Hapoel“ pavyko įgyti minimalią persvarą – 29:28.
Antrajame ketvirtyje toliau vyko lygi kova, bet jo viduryje (42:45) „Neptūną“ sudrebino kraupus epizodas – kontaktą į koją gavęs Martynas Pacevičius surėkė ir susiėmė už kojos. Lietuvis tik po kurio laiko atsistojo ant vienos kojos ir paliko aikštę. Per 8 minutes jis nespėjo pelnyti taškų.
Po sukrėtimo „Neptūnas“ sugebėjo mobilizuotis ir toliau atvirame krepšinyje lengvai rinkosi taškus bei į įlgąją pertrauką išsinešė pranašumą – 56:54.
Po pertraukos „Neptūnas“ nesiruošė sustoti – A.Beručka atidarė ketvirtį baudų metimais, o kėlinio viduryje po Mindaugo Girdžiūno tritaškio ir Dmytro Skapincevo techninės pražangos svečiai įgijo rekordinę persvarą – 78:64. Deja, šis pranašumas ištirpo dar iki ketvirtojo kėlinio starto – 83:82.
Ketvirtajame kėlinyje išretintas „Neptūnas“ nebeatlaikė varžovų tempo, kurie galiausiai spurtu 13:0 nulaužė rungtynes – 108:91.
Su Jamesu Karniku ir Jordanu Tuckeriu atsisveikinęs ir A.Veličką bei M.Pacevičių dėl traumų praradęs Gediminas Petrauskas rimtų minučių suteikė Matui Mačijauskui ir Radvilui Kneižiui, o daugiausiai rėmėsi 6 žaidėjų rotacija.
Naudingiausias uostamiesčio klube buvo karjeros mačą sužaidęs A.Beručka. Vilnietis per 26 minutes pasižymėjo 17 taškų (5/6 met., 4/4 baud.), 3 perimtais kamuoliais ir 21 naudingumo balu.
„Hapoel“ į priekį vedė nuostabiai sužaidęs Cassiusas Winstonas – 35 taškai (7/8 dvit., 5/8 trit.), 3 rezultatyvūs perdavimai, 7 išprovokuotos pražangos ir 37 naudingumo balai.
„Hapoel“: Cassiusas Winstonas 35 (7/8 dvit., 5/8 trit., 37 naud.), Jaredas Harperis 21 (8 rez. perd., 27 naud.), Anthony Lambas 17, Yovelis Zoosmanas 13, Austinas Wiley 10 (9 atk. kam.).
„Neptūnas“: Zane'as Watermanas 18, Arnas Beručka ir Mindaugas Girdžiūnas po 17, Donatas Tarolis 16, Rihardas Lomažas 14 (8 atk. kam., 7 rez. perd.).
