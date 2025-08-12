„Panevėžio“ naujokas Danilo: „Prie „Panevėžio“ mane motyvavo prisijungti tai, jog klubas ugdo panašius į mane žaidėjus“

Jonaviečiai iki ketvirtfinalio įveikė tris varžovus. Pirmame etape 1:0 palaužtas Prienų „Nemunas“, šešioliktfinalyje dramatiškai 3:2 įveikta Klaipėdos FM, o aštuntfinalyje 4:1 įrodytas pranašumas prieš „Kazlų Rūdos“ futbolininkus. „Panevėžys“ nugalėjo du oponentus – 13:0 Vilniaus „Trivartį“ bei 3:0 „Garliavą“.
„TOPsport Pirmoje lygoje“ Eisvino Utyros treniruojama komanda pasižymi nerezultatyviomis rungtynėmis – per 19 mačų pelnyta 13 bei praleista 15 įvarčių. „Jonava“ su 22 taškais žengia dešimta ir yra iškovojusi 5 pergales bei po 7 kartus sužaidusi lygiosiomis ir pralaimėjusi.
2020 ir 2021 metais panevėžiečiai buvo eliminavę „Jonavą“ iš taurės, dar kitąmet „Panevėžys“ per 4 dvikovas pasiekė 3 pergales bei sykį sužaidė lygiosiomis. Kai buvo pasidalinta po tašką, išsiskyrė klubo keliai su tuometiniu strategu Valdu Urbonu, o paskutinysis mačas virto drama – jos metu užsitikrintas pirmasis bronzos medalis.
Prie pagrindinės „Panevėžio“ ekipos prisijungė Tanzanijos rinktinės atstovas Miano Danilo van den Bosas. 22-ejų gynėjas, į kurį kreipiamasi Danilo, pirmiausia papildė B komandą ir ten palikęs gerą įspūdį jau klauso vyr. trenerio Rolando Vrabeco nurodymų.
Nyderlanduose gimęs ir taip pat šios šalies pilietybę turintis Danilo tobulėjo „Eindhoven“ klubo sistemoje, vėliau buvo išvykęs į Ispaniją bei Švediją – atitinkamai „Villena“ ir Erebru „Syrianska“ ekipas. Futbolininkas jau buvo registruotas dvikovai su Telšių „Džiugu“ bei gali pasirodyti taurės susitikime Jonavoje.
„Prie „Panevėžio“ mane motyvavo prisijungti tai, jog klubas ugdo panašius į mane žaidėjus, kurie žengtų kitą žingsnį savo karjerose. Matant klubo istoriją, esu įsitikinęs, kad taip nutiks, be to, dalyvavimo tarptautinėse varžybose galimybė žaidimą čia paverčia dar labiau jaudinančiu.
Mano adaptacija futbolo aikštėse kol kas labai pozityvi. Nors dar visose iš jų nerungtyniavau, tačiau aikštės buvo tikrai geros. Esu gana ramus žaidėjas, bet tuo pačiu labai kovingas. Sunkiai dirbu aikštėje ir visada kovoju dėl pergalės. Esu stiprus dvikovose, pasižymiu technika ir geru greičiu su kamuoliu, man patinka žaisti futbolą, tad tą visada ir stengiuosi daryti“, – fk-panevezys.lt svetainei pasakojo Danilo.
„Jonava“ ir „Panevėžys“ susigrums rugpjūčio 13 dieną, trečiadienį. Ketvirtfinalio pradžia Jonavos miesto centriniame stadione – 19 val.
