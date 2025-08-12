Dviračių treko varžybose Slovakijoje – Baleišytės medaliai ir trigubas Bilerto triumfas

Moterų skrečo lenktynėse Olivija Baleišytė iškovojo sidabrą. 10 km distancijoje lietuvę aplenkė tik ispanė Maria Isabela Escalera, o trečia liko dar viena Ispanijos sportininkė Eva Angela Yaguez. Akvilė Gedraitytė liko 7-a.
Bronzą lietuvė iškovojo eliminacijos lenktynėse. Ten nugalėjo australė Maeve Plouffe, o antra buvo E. A. Yaguez. A. Gedraitytė užėmė 9-ą poziciją.
Taškų lenktynėse O. Baleišytė užėmė 5-ą vietą, o A. Gedraitytė – 6-ą. Omniumo (daugiakovės) varžybose O. Baleišytė liko 5-a, o A. Gedraitytė – 8-a.
Jaunimo varžybose įspūdingai pasirodė Arnas Bilertas. Lietuvis laimėjo net 3 aukso medalius omniume, eliminacijos ir taškų lenktynėse. Skrečo lenktynes A. Bilertas baigė 4-as.
