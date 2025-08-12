Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Dviračių treko varžybose Slovakijoje – Baleišytės medaliai ir trigubas Bilerto triumfas

2025-08-12 18:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 18:46

Slovakijoje vyko 8-osios tarptautinės UCI dviračių treko varžybos „Grand Prix Prešov“, kurios sėkmingai susiklostė lietuviams.

Varžybų prizininkės | Instagram.com nuotr

Slovakijoje vyko 8-osios tarptautinės UCI dviračių treko varžybos „Grand Prix Prešov“, kurios sėkmingai susiklostė lietuviams.

REKLAMA
0

Moterų skrečo lenktynėse Olivija Baleišytė iškovojo sidabrą. 10 km distancijoje lietuvę aplenkė tik ispanė Maria Isabela Escalera, o trečia liko dar viena Ispanijos sportininkė Eva Angela Yaguez. Akvilė Gedraitytė liko 7-a.

Bronzą lietuvė iškovojo eliminacijos lenktynėse. Ten nugalėjo australė Maeve Plouffe, o antra buvo E. A. Yaguez. A. Gedraitytė užėmė 9-ą poziciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taškų lenktynėse O. Baleišytė užėmė 5-ą vietą, o A. Gedraitytė – 6-ą. Omniumo (daugiakovės) varžybose O. Baleišytė liko 5-a, o A. Gedraitytė – 8-a.

Jaunimo varžybose įspūdingai pasirodė Arnas Bilertas. Lietuvis laimėjo net 3 aukso medalius omniume, eliminacijos ir taškų lenktynėse. Skrečo lenktynes A. Bilertas baigė 4-as.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų