Lenkijoje vykstančiame pasaulio čempionate išdalinti pirmieji medalių komplektai

Nors medalių ir prizinių vietų iškovoti nepavyko, geriausiai sekėsi moterų elito grupėje startavusiai Algirdai Mickuvienei, užėmusiai 12-ąją vietą, bei jaunimo grupės atstovui Daumantui Kielai, kuris taip pat finišavo 12-as.
Lietuvos komandos rezultatai
Vyrai:
19. Jonas Maišelis – 26:05 (+3:10)
25. Jonas Vytautas Gvildys – 26:50 (+3:55)
27. Ignas Ambrazas – 26:55 (+4:00)
34. Regimantas Kavaliauskas – 27:43 (+4:48)
62. Danielius Pralgauskis – 34:07 (+11:12)
68. Emilis Petkevičius – 38:27 (+15:32)
Moterys:
12. Algirda Mickuvienė – 26:07 (+2:06)
30. Justė Umbrasaitė – 30:00 (+5:59)
31. Karolina Mickevičiūtė Juodisienė – 30:08 (+6:07)
36. Agnė Musajevaitė – 32:28 (+8:27)
Jaunimo vaikinai:
12. Daumantas Kiela – 27:05 (+2:37)
17. Arnas Sausaitis – 27:29 (+3:01)
35. Matas Stankūnas – 31:48 (+7:20)
39. Džiugas Kavaliauskas – 33:26 (+8:58)
Jaunimo merginos:
13. Vytenė Pušytė – 26:45 (+3:03)
16. Irmantė Aleliūnaitė – 27:25 (+3:43)
29. Beatričė Šimkutė – 30:10 (+6:28)
31. Goda Kučėjavaitė – 32:12 (+8:30)
„Sekėsi neblogai. Ne mano trasa, nes buvo nemažai daug mažų keliukų, kur reikėjo gero orientavimosi bei koncentracijos. Pavyko trasą įveikti ganėtinai solidžiai. Tikiuosi, jog pavyks išsilaikyti geriausiųjų dvidešimtuke“, – po finišo sakė Daumantas Kiela, jaunimo grupėje užėmęs 12-ąją vietą.
Rytoj sportininkai stos prie starto vidutinės trasos rungtyje.
