Lenkijoje vykstančiame pasaulio čempionate išdalinti pirmieji medalių komplektai

2025-08-12 21:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 21:55

Varšuvos pašonėje esančioje karinėje bazėje šiandien startavo Pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas. Pirmąją varžybų dieną sportininkai varžėsi sprinto trasoje, kurioje reikėjo demonstruoti maksimalų greitį ir tikslų orientavimąsi tankiame keliukų tinkle.

orienteering.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Nors medalių ir prizinių vietų iškovoti nepavyko, geriausiai sekėsi moterų elito grupėje startavusiai Algirdai Mickuvienei, užėmusiai 12-ąją vietą, bei jaunimo grupės atstovui Daumantui Kielai, kuris taip pat finišavo 12-as.

Lietuvos komandos rezultatai

Vyrai:

19. Jonas Maišelis – 26:05 (+3:10)

25. Jonas Vytautas Gvildys – 26:50 (+3:55)

27. Ignas Ambrazas – 26:55 (+4:00)

34. Regimantas Kavaliauskas – 27:43 (+4:48)

62. Danielius Pralgauskis – 34:07 (+11:12)

68. Emilis Petkevičius – 38:27 (+15:32)

Moterys:

12. Algirda Mickuvienė – 26:07 (+2:06)

30. Justė Umbrasaitė – 30:00 (+5:59)

31. Karolina Mickevičiūtė Juodisienė – 30:08 (+6:07)

36. Agnė Musajevaitė – 32:28 (+8:27)

Jaunimo vaikinai:

12. Daumantas Kiela – 27:05 (+2:37)

17. Arnas Sausaitis – 27:29 (+3:01)

35. Matas Stankūnas – 31:48 (+7:20)

39. Džiugas Kavaliauskas – 33:26 (+8:58)

Jaunimo merginos:

13. Vytenė Pušytė – 26:45 (+3:03)

16. Irmantė Aleliūnaitė – 27:25 (+3:43)

29. Beatričė Šimkutė – 30:10 (+6:28)

31. Goda Kučėjavaitė – 32:12 (+8:30)

„Sekėsi neblogai. Ne mano trasa, nes buvo nemažai daug mažų keliukų, kur reikėjo gero orientavimosi bei koncentracijos. Pavyko trasą įveikti ganėtinai solidžiai. Tikiuosi, jog pavyks išsilaikyti geriausiųjų dvidešimtuke“, – po finišo sakė Daumantas Kiela, jaunimo grupėje užėmęs 12-ąją vietą.

Rytoj sportininkai stos prie starto vidutinės trasos rungtyje.

