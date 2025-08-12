Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Kai Jonesas vis dar laukia NBA galimybės: planuoja dalyvauti „Heat“ peržiūroje

2025-08-12 22:39
2025-08-12 22:39

Derybose su Bolonijos „Virtus" komanda esantis Kai Jonesas dar nepriėmė galutinio sprendimo.

Kai Jonesas | Organizatorių nuotr.

Derybose su Bolonijos „Virtus“ komanda esantis Kai Jonesas dar nepriėmė galutinio sprendimo.

0

24 metų 211 cm ūgio vidurio puolėjas dar mėgins savo laimę NBA lygoje. Pranešama, kad aukštaūgis dalyvaus Majamio „Heat“ ekipos peržiūroje.

Jei „Heat“ siūlys kontraktą, šis ketina jį priimti ir nevykti į Europą.

K. Jonesas, kol kas, visą karjerą nuo 2021 metų žaidė tik NBA lygoje. Čia jis vilkėjo Šarlotės „Hornets“, Los Andželo „Clippers“ ir Dalaso „Mavericks“ marškinėlius.

Praeitą sezoną jis per vidutiniškai 12 minučių rinkdavo po 5 taškus, atkovodavo 3,1 kamuolio ir blokuodavo 0,6 metimo.

