Kai Jonesas vis dar laukia NBA galimybės: planuoja dalyvauti „Heat“ peržiūroje

24 metų 211 cm ūgio vidurio puolėjas dar mėgins savo laimę NBA lygoje. Pranešama, kad aukštaūgis dalyvaus Majamio „Heat“ ekipos peržiūroje.
Jei „Heat“ siūlys kontraktą, šis ketina jį priimti ir nevykti į Europą.
K. Jonesas, kol kas, visą karjerą nuo 2021 metų žaidė tik NBA lygoje. Čia jis vilkėjo Šarlotės „Hornets“, Los Andželo „Clippers“ ir Dalaso „Mavericks“ marškinėlius.
Praeitą sezoną jis per vidutiniškai 12 minučių rinkdavo po 5 taškus, atkovodavo 3,1 kamuolio ir blokuodavo 0,6 metimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!