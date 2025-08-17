Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Paryžiaus „Saint-Germain“ pergalingai startavo „Ligue 1“

2025-08-17 23:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 23:46

Paryžiaus „Saint-Germain“ sėkmingai pradėjo titulo gynybą Prancūzijoje.

Vitinha | Scanpix nuotr.

Paryžiaus „Saint-Germain“ sėkmingai pradėjo titulo gynybą Prancūzijoje.

0

Pirmose „Ligue 1“ rungtynėse PSG išvykoje 1:0 palaužė „Nantes“.

Nors PSG užtikrintai kontroliavo rungtynių kontrolę ir neleido šeimininkams sukurti nieko pavojingo, jų pačių puolimas taip pat strigo. Situaciją antrajame kėlinyje išgelbėjo Vitinha.

Saugas atliko smūgį iš toli, kuris po rikošeto nuo gynėjo atsidūrė varžovų vartuose.

„Nantes“ klubui per visas rungtynes taip ir nepavyko pagrasinti oponentų vartams - jie neatliko nė vieno smūgio į vartų plotą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T

 

