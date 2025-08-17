Paryžiaus „Saint-Germain“ pergalingai startavo „Ligue 1“

Pirmose „Ligue 1“ rungtynėse PSG išvykoje 1:0 palaužė „Nantes“.
Nors PSG užtikrintai kontroliavo rungtynių kontrolę ir neleido šeimininkams sukurti nieko pavojingo, jų pačių puolimas taip pat strigo. Situaciją antrajame kėlinyje išgelbėjo Vitinha.
Saugas atliko smūgį iš toli, kuris po rikošeto nuo gynėjo atsidūrė varžovų vartuose.
„Nantes“ klubui per visas rungtynes taip ir nepavyko pagrasinti oponentų vartams - jie neatliko nė vieno smūgio į vartų plotą.
