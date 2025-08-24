Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Aiškus Vokietijos rinktinės dvyliktukas

2025-08-24 07:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 07:58

Vokietijos rinktinė po sužaistų paskutinių draugiškų rungtynių prieš Ispanijos rinktinę paskelbė savo galutinį dvyliktuką Europos čempionatui.

Dennisas Schroderis | Scanpix nuotr.

Vokietijos rinktinė po sužaistų paskutinių draugiškų rungtynių prieš Ispanijos rinktinę paskelbė savo galutinį dvyliktuką Europos čempionatui.

0

Pasirengimo cikle vokiečiai sužaidė šešerias rungtynes, iš kurių laimėjo penkerias.

Turnyrą jie pradės B grupėje, kur susitiks su Lietuva, Švedija, Suomija, Didžiąja Britanija ir Juodkalnija.

Vokietijos rinktinė: Isaacas Bonga, Leonas Kratzeris, Justusas Hollatzas, Oscaras da Silva, Johannesas Voigtmannas, Andreasas Obstas, Tristianas da Silva, Franzas Wagneris, Maodo Lo, Dennisas Schroderis, Danielis Theisas ir Johannesas Thiemannas.

