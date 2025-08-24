Aiškus Vokietijos rinktinės dvyliktukas

Pasirengimo cikle vokiečiai sužaidė šešerias rungtynes, iš kurių laimėjo penkerias.
Turnyrą jie pradės B grupėje, kur susitiks su Lietuva, Švedija, Suomija, Didžiąja Britanija ir Juodkalnija.
Vokietijos rinktinė: Isaacas Bonga, Leonas Kratzeris, Justusas Hollatzas, Oscaras da Silva, Johannesas Voigtmannas, Andreasas Obstas, Tristianas da Silva, Franzas Wagneris, Maodo Lo, Dennisas Schroderis, Danielis Theisas ir Johannesas Thiemannas.
