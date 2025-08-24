„Glory 103“ rezultatai: Levi Rigterso įspūdingas nokautas, Chico Kwasi rekordinė pergalė ir sunkiasvorių turnyras

Pagrindinėje vakaro kovoje Levi Rigtersas (20-3, 10 nokautų) trečiajame raunde tiksliai atliko smūgį iš apsisukimo į kepenis ir paguldė Jamalą Beną Saddiką (38-11, 29 nokautai). L. Rigtersas po kovos pareiškė siekiantis laimėti visą „Last Heavyweight Standing“ turnyrą.
Serbijos kovotojas Rade Opacicas (22-7, 17 nokautų) pagaliau iškovojo pirmąją pergalę „Glory“ organizacijoje, kai nugalėjo Ionutą Iancu (31-12, 13 nokautų) žemais smūgiais.
Nabilas Khachabas (30-6-1, 4 nokautai) iškovojo įtikinamą pergalę, kai visiškai dominavo prieš britą Nathaną Cooką (7-4, 6 nokautų), kelis kartus siųsdamas jį į nokdauną.
Serbijos kovotojas Milošas Cvjetičaninas (14-4, 9 nokautai) vėl sužavėjo sirgalius – šįkart jis įveikė Coliną George’ą (24-14, 22 nokautai).
Kitose „Last Heavyweight Standing“ turnyro kovose į kitą etapą pateko prancūzas Sofianas Laidouni (40-5-1, 20 nokautų), rumunas Alinas Nechita (18-2, 7 nokautų), Asadulla Nasipovas (12-2, 5 nokautų) ir Kongo kovotojas Mike’as Kena (9-1, 7 nokautų).
Po kovų visi dalyviai traukė burtus, kad paaiškėtų jų grupės ir pirmieji varžovai spalio 11-ą vyksiančiame „Glory 104“ turnyre. Ten jie varžysis dviejuose vienos nakties keturių kovotojų turnyruose, o nugalėtojai pateks į finalą.
1 grupė
Milošas Cvjetičaninas (14-4, 9 nokautai) – Alinas Nechita (18-2, 7 nokautų)
Rade‘as Opacicas (22-7, 17 nokautų) – Mike’as Kena (9-1, 7 nokautų)
2 grupė
Sofianas Laidouni (40-5-1, 20 nokautų) – Nabilas Khachabas (30-6-1, 4 nokautai)
Levi Rigtersas (20-3, 10 nokautų) – Asadulla Nasipovas (12-2, 5 nokautų)
Šį vakarą taip pat vyko ir kova dėl „Gory“ pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo, kurioje jo savininkas Chico Kwasi (45-5-2, 23 nokautai) vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo Mehdi Aitą El Hadją (35-5-2, 8 nokautai) ir 4-ą kartą apgynus titulą, tapo daugiausiai kartų tai padariusiu kovotoju pusvidutiniame svoryje.
Kitoje kovoje jau anksčiau vietą „Last Heavyweight Standing“ turnyro finale užsitikrinęs Mory Kromahas (35-3-1, 21 nokautas) antrajame raunde sustabdė Cristianą Risteą (44-27, 13 nokautų), o perspektyvusis Donas Sno (7-2, 3 nokautai) pratęsė pergalių seriją, kai skirtingu teisėjų sprendimu įveikė veteraną Tayfuną Ozcaną (87-12-3, 28 nokautai).
„Glory 103“ turnyro rezultatai:
Levi Rigtersas (20-3, 10 nokautų) nugalėjo Jamalą Beną Saddiką (38-11, 29 nokautai nokautu – 3 raundas, 1:41.
(Čempionas) Chico Kwasi (45-5-2, 23 nokautai) nugalėjo Mehdi Aitą El Hadją (35-5-2, 8 nokautai) vieningu teisėjų sprendimu (50-45 x 2, 49-46 x 3)
Mory Kromahas (35-3-1, 21 nokautas) nugalėjo Cristianą Risteą (44-27, 13 nokautų) – techniniu nokautu – 2 raundas, 2:16
Rade Opacicas (22-7, 17 nokautų) nugalėjo Ionutą Iancu (31-12, 13 nokautų) techniniu nokautu – 3 raundas, 0:25
Nabilas Khachabas (30-6-1, 4 nokautai) nugalėjo Nathaną Cooką (7-4, 6 nokautų) vieningu teisėjų sprendimu (30-25 x 5)
Milošas Cvjetičaninas (14-4, 9 nokautai) nugalėjo Coliną George’ą (24-14, 22 nokautai) vieningu teisėjų sprendimu (30-27 x 5)
Donas Sno (7-2, 3 nokautai) nugalėjo Tayfuną Ozcaną (87-12-3, 28 nokautai) skirtingu teisėjų sprendimu (30-27 x 2, 29-28 x 2, 27-30)
Sofianas Laidouni (40-5-1, 20 nokautų) nugalėjo Cihadą Kepeneką (23-9, 16 nokautų) vieningu teisėjų sprendimu (30-27 x 5)
Alinas Nechita (18-2, 7 nokautų) nugalėjo Naimą Hebbarą (8-3-1, 6 nokautų) vieningu teisėjų sprendimu (30-27 x 4, 29-28 x 1)
Asadulla Nasipovas (12-2, 5 nokautų) nugalėjo Yurį Farcasą (13-5-1, 6 nokautų) vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-26 x 4)
Mike’as Kena (9-1, 7 nokautų) nugalėjo Errolą Koningą (47-16, 15 nokautų) skirtingu teisėjų sprendimu (29-28 x 3, 28-29 x 2)
