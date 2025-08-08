Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Degalų kainos Baltijos šalyse šią savaitę mažėjo Latvijoje ir Estijoje, buvo stabilios Lietuvoje

2025-08-08 15:27 / šaltinis: BNS
2025-08-08 15:27

Degalai Baltijos šalyse per pastarąją savaitę atpigo Latvijoje ir Estijoje, o Lietuvoje kainos buvo stabilios, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

Degalinė (nuotr. Elta)

0

Pigiausias benzinas ir brangiausias dyzelinas – Lietuvoje, pigiausias dyzelinas - Latvijoje, brangiausias benzinas – Estijoje.

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nepakito - 1,409 euro, Rygoje ir Taline - atpigo atitinkamai nuo 1,574 iki 1,494 euro ir nuo 1,649 euro iki 1,634 euro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

98 markės benzino litras rugpjūčio 8-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,508 euro, 1,564 euro ir 1,694 euro.

Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje per savaitę nepakito - 1,509 euro, tuo tarpu Latvijos ir Estijos - nukrito atitinkamai nuo 1,564 iki 1,464 euro ir nuo 1,529 iki 1,484 euro.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

