Degalų kainos Baltijos šalyse šią savaitę mažėjo Latvijoje ir Estijoje, buvo stabilios Lietuvoje

Pigiausias benzinas ir brangiausias dyzelinas – Lietuvoje, pigiausias dyzelinas - Latvijoje, brangiausias benzinas – Estijoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nepakito - 1,409 euro, Rygoje ir Taline - atpigo atitinkamai nuo 1,574 iki 1,494 euro ir nuo 1,649 euro iki 1,634 euro.
98 markės benzino litras rugpjūčio 8-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,508 euro, 1,564 euro ir 1,694 euro.
Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje per savaitę nepakito - 1,509 euro, tuo tarpu Latvijos ir Estijos - nukrito atitinkamai nuo 1,564 iki 1,464 euro ir nuo 1,529 iki 1,484 euro.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
