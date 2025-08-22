Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sulaikyti apiplėšimu ir smurtu Vilniuje įtariami asmenys

2025-08-22 15:57 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 15:57

Vilniaus policija pranešė sulaikiusi sostinėje apiplėšimu įtariamus asmenis.

Policija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Vilniaus policija pranešė sulaikiusi sostinėje apiplėšimu įtariamus asmenis.

0

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo įsibraunant į patalpą bei fizinio smurto panaudojimo.

Tyrimas buvo pradėtas po to, kai sekmadienį, vėlai vakare, Vilniuje į užsienio šalies piliečio nuomojamą butą, Smolensko gatvėje, įsibrovę nepažįstami asmenys sumušė šeimininką ir pagrobė 900 eurų. Įtariamieji iš įvykio vietos paspruko, nukentėjusysis patyrė fizinę ir turtinę žalą. Apie nusikaltimą buvo pranešta policijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos pareigūnai po pusės paros nustatė ir sulaikė du įtariamuosius. Abu sulaikytieji uždaryti į areštinę, jiems pareikšti įtarimai dėl sunkaus nusikaltimo padarymo.

Vienas iš įtariamųjų yra žinomas policijos pareigūnams, daug kartų teistas už analogiškas nusikalstamas veikas, jam Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad už plėšimą, panaudojus smurtą bei peilį, gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.

