  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno policija aiškinasi, kas apiplėšė vyrą

2025-08-22 11:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 11:44

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo, kuomet laikotarpiu nuo liepos 14 d. 22.00 val. iki liepos 15 d. 04.00 val. Kaune, Šilainių mikrorajone, galimai 9-ojo Forto g., buvo sumuštas vyras ir pasisavinti jo turėti daiktai. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Kauno policija aiškinasi, kas apiplėšė vyrą

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo, kuomet laikotarpiu nuo liepos 14 d. 22.00 val. iki liepos 15 d. 04.00 val. Kaune, Šilainių mikrorajone, galimai 9-ojo Forto g., buvo sumuštas vyras ir pasisavinti jo turėti daiktai. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

0

Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 60 684 arba el. paštu [email protected].

Už plėšimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d., gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.

