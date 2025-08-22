Kauno policija aiškinasi, kas apiplėšė vyrą

Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 60 684 arba el. paštu [email protected].
Už plėšimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d., gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!