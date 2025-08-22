Ieškomas Šiauliuose dingęs 68-erių vyras

Artimiesiems su vyru nepavyksta susisiekti nuo gegužės 19 d. Vyro požymiai: 186 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, žilų plaukų. Vilkėjo pilką megztinį, pilkas kelnes, avėjo juodus aulinius batus, mėlyną striukę (kišenės su oranžinės spalvos juostomis), su savimi turėjo juodos spalvos kepurę.
Asmenis, pastebėjusius dingusį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašome susisiekti su vyresniąja tyrėja Ž. Mažulyte, tel. +370 700 61415, +370 678 48038, el. p. [email protected] arba vyriausiuoju tyrėju R. Palapiu, tel. +370 700 61419, el. p [email protected].
