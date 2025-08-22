Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Chuliganiškai vairavusius nepilnamečius užfiksavo patruliuojantys kelių policijos pareigūnai

2025-08-22 11:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 11:48

Rugpjūčio 20 d. apie 20 val. 20 min. Kretingos rajone, kelyje Klaipėda -Triušiai – Kretinga, tarnybiniais motociklais patruliuojantys Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai, pastebėjo grupelę motorolerių vairuotojų, iš kurių keli vairavo pažeisdami kelių eismo taisykles – jų vairavimas kėlė pavojų eismo saugumui mat asmenys vairavo staigiai didindami važiavimo greitį ir keldami priekinius ratus, dėl ko kilo rizika įvykti eismo įvykiui ar galėjo kilti avarinė situacija.

Chuliganiškai vairavusius nepilnamečius užfiksavo patruliuojantys kelių policijos pareigūnai

Rugpjūčio 20 d. apie 20 val. 20 min. Kretingos rajone, kelyje Klaipėda -Triušiai – Kretinga, tarnybiniais motociklais patruliuojantys Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai, pastebėjo grupelę motorolerių vairuotojų, iš kurių keli vairavo pažeisdami kelių eismo taisykles – jų vairavimas kėlė pavojų eismo saugumui mat asmenys vairavo staigiai didindami važiavimo greitį ir keldami priekinius ratus, dėl ko kilo rizika įvykti eismo įvykiui ar galėjo kilti avarinė situacija.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadangi toks vairavimas laikomas chuliganišku, policijos pareigūnai už KET pažeidimus vairuotojams pradėjo administracinių nusižengimų teisenas. Vienas iš vairuotojų vairavo transporto priemonę neįgijęs tam teisės.

REKLAMA
REKLAMA

Nustatyta, kad pažeidėjų amžius – nuo 15 iki 16 metų. Į įvykio vietą buvo iškviesti nepilnamečių tėvai, kuriems buvo perduoti jų vaikai. Policija primena, kad toks neatsakingas elgesys kelyje gali turėti skaudžių pasekmių.

Pareigūnai ragina tėvus pasirūpinti tinkama vaikų priežiūra, bei pasidomėti, kur ir kokiomis aplinkybėmis jų nepilnamečiai leidžia laiką. Skatiname suprasti, kad kelių eismo taisyklės yra skirtos pačių vairuotojų ir kitų eismo dalyvių saugumui, o atsakingas elgesys padeda išvengti nelaimingų įvykių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Palanga. ELTA / Karolina Gudžiūnienė
Įžūlumui ribų nėra: Palangoje pavogti žaidimų automatai, pinigai
Policija BNS Foto
Palangos klube pareigūnai nustatė 17 jaunuolių, neteisėtai įsigijusių alkoholio (2)
Medikai ir pacientai (BNS foto)
Klaipėdoje sukniubo įmonės darbuotojas, medikai konstatavo jo mirtį (4)
Žvakė BNS Foto
Klaipėdos ligoninėje mirė moteris: gyvybė užgeso po įvykio autobuse (29)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų