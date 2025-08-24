Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministrė: JAV vaidmuo prisidedant prie saugumo garantijų Ukrainai vis dar nėra aiškus

2025-08-24 15:32 / šaltinis: BNS
2025-08-24 15:32

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad iki šiol nėra aišku, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) prisidėtų prie saugumo garantijų Ukrainai, tačiau teigia, kad Vašingtono svarstymai apie tai yra „didelis šuolis“, palyginus su situacija prieš keletą mėnesių.

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad iki šiol nėra aišku, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) prisidėtų prie saugumo garantijų Ukrainai, tačiau teigia, kad Vašingtono svarstymai apie tai yra „didelis šuolis“, palyginus su situacija prieš keletą mėnesių.

0

„JAV vaidmuo vis dar nėra aiškus. Mes turime daug sudėtingų pokalbių, bet tas vaidmuo vis dar nėra aiškus“, – BNS sekmadienį sakė Kyjive viešinti D. Šakalienė.

„Sunku pasakyti, kur tai judės toliau, bet vien tai, kad mes kalbame apie tai, kad JAV galėtų užimti tam tikrą rolę, kai kalbame apie „Norinčiųjų koaliciją“, tai jau yra didelis šuolis nuo to, ką turėjome prieš keletą mėnesių“, – kalbėjo ji.

Ministrė pabrėžė, kad kol nėra pasiektas susitarimas dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje, tol nėra įmanomas bet koks „Norinčiųjų koalicijos“ dalyvavimas Ukrainos teritorijoje.

Prancūzija ir Jungtinė Karalystė vadovauja „Norinčiųjų koalicijai“, teikiančiai karinę paramą Ukrainai ir aptariančiai galimą karių dislokavimą taikai palaikyti, jei tarp Rusijos ir Ukrainos būtų sudarytos paliaubos.

„Pieš keletą valandų aikštėje klausiausi prezidento (Volodymyro – BNS) Zelenskio kalbos, aišku, kad jie deda dideles viltis į tai, kad amerikiečių pastangomis pavyktų sustabdyti šį karą. Kaip tas galėtų atrodyti, kol kas nėra aišku“, – sakė ji.

Kaip skelbė BNS, JAV prezidentas Donaldas Trumpas po derybų su Europos lyderiais šią savaitę pareiškė, kad Europa galėtų suteikti saugumo garantijas Ukrainai kaip Rusijos taikos susitarimo dalį, o Vašingtonas atliktų priežiūros vaidmenį.

Vėliau jis teigė, kad saugumo garantijos Ukrainai galėtų apimti JAV paramą ore ir Europos sausumos pajėgas.

D. Trumpas teigė per dvi savaites įvertinsiantis taikos tarp Rusijos ir Ukrainos perspektyvas ir pridūrė, kad „po to galbūt turėsime imtis kitokios taktikos“.

„Šiuo metu, sakyčiau, per sunku vertinti, kokia linkme visa tai nueis per ateinančias kelias savaites ir ar tos dvi savaitės bus tos, kurios padės prezidentui Trumpui galutinai įvertinti (Vladimiro – BNS) Putino dviveidiškumą, ar mes turėsime po to dar dešimt dienų ar 50 dienų. Tikrai šiuo metu, manau, sunku pasakyti“, – BNS sakė D. Šakalienė.

BNS rašė, kad šią savaitę Kyjive apsilankęs NATO generalinis sekretorius Markas Rutte paragino suteikti tvirtas saugumo garantijas Ukrainai, kad Rusija būtų priversta laikytis bet kokio galimo taikos susitarimo ir „daugiau niekada nebandytų užimti nė vieno Ukrainos kvadratinio kilometro“.

