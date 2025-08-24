Volodymyras Zelenskis: kuriame stiprią ir galingą Ukrainą, kuri galės gyventi saugiai ir taikiai

Socialiniuose tinkluose paskelbtame jo vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad „kuriame Ukrainą, kuri bus pakankamai stipri ir galinga, kad galėtų gyventi saugiai ir taikiai“, ir kurioje ateities kartos „švęs Nepriklausomybės dieną – taikoje, ramybėje“.
Anot jo, tai Ukraina „su pasitikėjimu ateitimi, su pagarba ir su dėkingumu visiems, kurie gynė Ukrainą šiame kare už Nepriklausomybę. Tiems, kurie ištvėrė, kurie nugalėjo, kurie pasiekė pergalę“.
„Dėl tokio tikslo verta gyventi. To mes ir siekiame“, – sakė jis.
Prezidentas pabrėžė ukrainiečių nepalaužiamą charakterį ir taikos siekį visoje šalyje. Jis pažymėjo, kad Ukraina yra pajėgi žengti žingsnius taikos link, tačiau tik išsaugodama saugumą ir suverenitetą be kompromisų.
„Ukraina tiki, kad gali tai pasiekti – saugią taiką, taiką visoje savo žemėje. Ukraina yra pajėgi tai padaryti. Nes Ukraina turi charakterį“, – teigė V. Zelenskis.
„Tokia Ukraina daugiau niekada istorijoje nebus priversta patirti gėdos, kurią rusai vadina „kompromisu“. Mums reikia teisingos taikos“, – kalbėjo jis.
V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Ukraina iš kitų šalių „nelaukia geros valios gestų, bet turi savo valią įgyvendinti“ būtinus sprendimus ir stiprinti bendradarbiavimą su Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinėmis Valstijomis, kad būtų užtikrintas šalies stabilumas ir jos piliečių saugumas.
„Šiandien ir JAV, ir Europa sutinka: Ukraina dar nėra pasiekusi visiškos pergalės, bet tikrai nepralaimės. Ukraina užsitikrino savo nepriklausomybę“, – teigė šalies prezidentas.
Nepriklausomybės diena šalyje minima suintensyvėjus diplomatinėms pastangoms dėl karo Ukrainoje pabaigimo, tačiau be aiškaus proveržio ir blėstant Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimo perspektyvoms.
