  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 48 rusų dronus

2025-08-24 12:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 12:55

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 48 rusų dronus, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.

Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 48 rusų dronus, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.

0

Nuo šeštadienio 22.00 val. rusai atakavo Ukrainą 72 „Shahed“ tipo dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais. Taip pat buvo paleista viena „Iskander“ balistinė raketa.

Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.

Sekmadienio 8.30  val. duomenimis, patvirtinta, kad Ukrainos oro gynyba numušė arba neutralizavo 48 priešo dronus šiauriniuose, rytiniuose ir pietiniuose Ukrainos regionuose.

Registruoti dronų ir raketos smūgiai 24 vietose.

