  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenė perspėja: šiame rajone matysite karinę techniką, gali girdėtis sprogimai

2025-08-10 14:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-10 14:10

Varėnos rajone ir Gaižiūnų poligone rugpjūčio 11–22 dienomis bus vykdomos vertinamosios lauko taktikos pratybos „Aršus vilkas 2025“. Jas organizuoja pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionas, praneša Lietuvos kariuomenė.

Aršus vilkas 2025 (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

0

Numatoma, kad pratybose dalyvaus apie 350 karių ir 50 technikos vienetų.

„Pirmąją mokymų savaitę pėstininkų kuopos ir bataliono vadavietė persidislokuos į Varėnos rajoną, kur vykdys gynybos operacijas apgyvendintose vietovėse naudodami pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“ ir kitą bataliono kovinę techniką. Antrąją pratybų savaitę Gaižiūnų poligone padaliniai vykdys skyriaus lygmens kovinio šaudymo pratybas“, – rašoma pranešime.

Kaip praneša kariuomenė, pratybų „Aršus vilkas 2025“ metu bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, skleidžiami garsai iš garsiakalbių, karinė technika intensyviai judės Varėnos rajono keliais.

