Kariuomenė perspėja: šiame rajone matysite karinę techniką, gali girdėtis sprogimai

Numatoma, kad pratybose dalyvaus apie 350 karių ir 50 technikos vienetų.
„Pirmąją mokymų savaitę pėstininkų kuopos ir bataliono vadavietė persidislokuos į Varėnos rajoną, kur vykdys gynybos operacijas apgyvendintose vietovėse naudodami pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“ ir kitą bataliono kovinę techniką. Antrąją pratybų savaitę Gaižiūnų poligone padaliniai vykdys skyriaus lygmens kovinio šaudymo pratybas“, – rašoma pranešime.
Kaip praneša kariuomenė, pratybų „Aršus vilkas 2025“ metu bus naudojami imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai, skleidžiami garsai iš garsiakalbių, karinė technika intensyviai judės Varėnos rajono keliais.
