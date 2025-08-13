Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltarusija bando gąsdinti: „Zapad 2025“ vyks branduolinių ginklų panaudojimo planavimas

2025-08-13 14:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-13 14:42

Pratybose „Zapad 2025“ bus mokomasi planuoti panaudoti branduolinius ginklus ir balistinių raketų sistemą „Orešnik“, trečiadienį atsakydamas į žurnalistų klausimus po uždarų durų susitikimo su Aliaksandru Lukanšenka Minske sakė Baltarusijos gynybos ministras Viktoras Chreninas, praneša Baltarusijos naujienų agentūra BELTA.

Aliaksandras Lukašenka
13

Pasak jo, pratybose bus išbandomas branduolinių ginklų panaudojimo planavimas.

1

„Zapad“ pratybos 2021 m.
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Zapad“ pratybos 2021 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, pratybose bus išbandomas branduolinių ginklų panaudojimo planavimas.

„Tai yra svarbus mūsų strateginio atgrasymo politikos elementas. Valstybės vadovas reikalauja, kad būtume pasirengę visiems galimiems scenarijams. Mes atidžiai stebime padėtį prie mūsų vakarinių ir šiaurinių sienų ir negalime likti pasyviais vykstančios militarizacijos ir karinės veiklos stebėtojais. Rodydami atvirumą ir įsipareigojimą taikai, mes visada turime būti pasirengę“, – pareiškė V. Chreninas.

Gynybos ministras pabrėžė, kad pratybų metu Baltarusijos ir Rusijos kariai taip pat treniruosis planuoti panaudoti balistinių raketų sistemą „Orešnik“.

Baltarusija paskelbė tikslią „Zapad“ pratybų datą

Baltarusijos gynybos ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo departamento vadovas generolas majoras Valerijus Revenko antradienį sakė, kad rugsėjo 12–16 d. planuojamos pratybos skirtos patikrinti Sąjunginės valstybės, t. y. politinio ir ekonominio pakto tarp Maskvos ir Minsko, kuris nuo jo pasirašymo 1999 m. išsiplėtė iki bendradarbiavimo gynybos srityje, karinę parengtį.

Pratybų „Zapad-2025“ metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama, sakė V. Revenko.

Baltarusijos pareigūnų teigimu, pirmasis Rusijos karių ir technikos kontingentas į šalį atvyko praėjusią savaitę. Planuojama, kad pratybose dalyvaus apie 13 tūkst. karių – gerokai mažiau nei 2021 m., t. y. likus metams iki Rusijos invazijos į Ukrainą, kai „Zapad“ dalyvavo apie 200 tūkst. karių.

Minskas karių skaičiaus sumažinimą pavadino „išties taikia laikysena“ ir teigė, kad pratybos vyks giliau Baltarusijos teritorijoje. Baltarusija tai laiko deeskalacijos gestu.

