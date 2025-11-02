 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Evelinos Sašenko poelgis sujaudino daugybę žmonių: aplankė ypatingą kapą

2025-11-02 18:13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-02 18:13

Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgalį dainininkė Evelina Sašenko vieši Paryžiuje, tačiau net ir kelionėje ji nepamiršo pagerbti mirusiųjų atminimo. Moteris apsilankė kapinėse, kur pagarbą atidavė savo didžiausiai įkvepėjai. 

Evelina Sašenko (nuotr. BNS, Facebook)

Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgalį dainininkė Evelina Sašenko vieši Paryžiuje, tačiau net ir kelionėje ji nepamiršo pagerbti mirusiųjų atminimo. Moteris apsilankė kapinėse, kur pagarbą atidavė savo didžiausiai įkvepėjai. 

0

Socialiniame tinkle „Facebook“ E. Sašenko paviešino itin jautrų įrašą.

Evelinos Sašenko poelgis sujaudino ne vieną

Jame – nuotraukos iš kapinių Prancūzijoje, kur yra palaidota legendinė dainininkė Edith Piaf.

Kaip paaiškėjo, būtent jos kapą E. Sašenko aplankė Vėlinių savaitgalį.

„Simboliškai – pirmą kartą gyvenime lapkričio 1-ąją atėjau aplankyti savo Edith Piaf.

Su raudonų rožių puokšte – padėkoti už dainas, už įkvėpimą ir už tylų palydėjimą per visus šiuos metus.

Tyla, lietus, rožės ir Paryžiaus oras, prisodrintas jos dainų…

Merci Edith“, – socialiniame tinkle rašė E. Sašenko.

Išvydę šį įrašą, gerbėjai negailėjo gražių žodžių Evelinai už tokį jautrų poelgį.

„Labai labai gražus ir simboliškas poelgis. Pagarba Evelinai!“ – rašė vienas gerbėjas.

„Jūs šaunuolė, Evelina“, – komentavo kita gerbėja.

„Kaip gražu“, – pridūrė trečia.

