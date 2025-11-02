Evelinos Sašenko poelgis sujaudino daugybę žmonių: aplankė ypatingą kapą

Socialiniame tinkle „Facebook“ E. Sašenko paviešino itin jautrų įrašą.
Evelinos Sašenko poelgis sujaudino ne vieną
Jame – nuotraukos iš kapinių Prancūzijoje, kur yra palaidota legendinė dainininkė Edith Piaf.
Kaip paaiškėjo, būtent jos kapą E. Sašenko aplankė Vėlinių savaitgalį.
„Simboliškai – pirmą kartą gyvenime lapkričio 1-ąją atėjau aplankyti savo Edith Piaf.
Su raudonų rožių puokšte – padėkoti už dainas, už įkvėpimą ir už tylų palydėjimą per visus šiuos metus.
Tyla, lietus, rožės ir Paryžiaus oras, prisodrintas jos dainų…
Merci Edith“, – socialiniame tinkle rašė E. Sašenko.
Išvydę šį įrašą, gerbėjai negailėjo gražių žodžių Evelinai už tokį jautrų poelgį.
„Labai labai gražus ir simboliškas poelgis. Pagarba Evelinai!“ – rašė vienas gerbėjas.
„Jūs šaunuolė, Evelina“, – komentavo kita gerbėja.
„Kaip gražu“, – pridūrė trečia.
