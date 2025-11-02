 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vėlinių dieną – istorikų paskaitos kapinėse

2025-11-02 08:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 08:33

Lietuvos miestų kapinėse istorikai sekmadienį ves paskaitas apie valstybės kultūrai svarbius išėjusius žmones bei ragins uždegti žvakelę ant jų kapų.

Plokšte dengtas kapas (nuotr. 123rf.com)

Lietuvos miestų kapinėse istorikai sekmadienį ves paskaitas apie valstybės kultūrai svarbius išėjusius žmones bei ragins uždegti žvakelę ant jų kapų.

REKLAMA
0

Ši iniciatyva – viena iš kultūrininkų paskelbto protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ akcijų.

Organizatorių teigimu, Vilniaus Saulės, Bernardinų ir Rasų kapinėse bus rengiama ekskursija, kurios metu žmonės galės prisiminti senųjų fotografų kapus, taip pat vyks pasakojimai apie 1956-ųjų Vėlines bei Jono Basanavičiaus kapo reikšmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lukiškių kalėjime istorikai lankytojus supažindins su kalėjimo istorija, ten nužudytų žmonių gyvenimais.

REKLAMA
REKLAMA

Kaune Panemunės bei senosiose miesto kapinėse istorikai skaitys paskaitas apie tarpukario šviesuomenę, Petrašiūnų – apie kultūros ir politikos žmones, palaidotus Lietuvai svarbiame Panteone.

REKLAMA

Senosiose Klaipėdos kapinėse klausytojai išgirs pasakojimą apie vieno iš Klaipėdos sukilimo organizatorių Jono Polovinsko Budrio asmenybę, senųjų kapinių istorinę reikšmę.

Sekmadienį protesto akcija taip pat vyks Šiauliuose, Alytuje, Joniškyje, Mažeikiuose, Prienuose, Merkinėje ir Raseiniuose.

Organizatorių teigimu, visų paskaitų trukmė – iki valandos, ekskursijų vedėjus bus galima atpažinti pagal raudoną ir baltą žvakeles rankose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų