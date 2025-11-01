Visuotinė kapinių apgultis: policija siunčia gyventojams svarbių patarimų

Visų šventųjų dieną sostinės pakraštyje Karveliškių kapinėse žmonių daug, pakelės pilnos automobilių, kas kelias minutes atvažiuoja pilni autobusai:
„Tik vienas kapelis, aplankyti ir uždegti žvakutę. <...> Prisiminimas artimuosius, kuriuos išlydėjom.“
„Šiandien Visų šventųjų, rytoj Vėlinės, labai gera proga visiems aplankyti visus išėjusius.“
„Sugrįžimas prie savo prarasto su jais laiko, prisiminimas to laiko ir noras juos pagerbti.“
Dalis gyventojų čia atėjo ne tvarkyti kapų, o tik simboliškai uždegti žvakelę: pasakoja norėję išvengti nepatogumų lapkričio pradžioje, dėl to daugumą kapų sutvarkė anksčiau:
„Šiandien tik, va, vienas kapines sutvarkiau ir namo. <....> Su mašina važiuoti labai kamščiai, o su autobusu labai greitai ir patogu.“
„Kapinės jau aptvarkytos yra. Tiesiog einu žvakelės uždegti.“
„Daugiau negu pernai žmonių? – Sakyčiau, mažiau. Mažiau negu pernai, garbės žodis, pernai tai būdavo, Jėzau, eilės, praeiti negali. O šiemet mažiau. Vakar labai su automobiliais buvo daug.“
Kiti priešingai: keliauja šį savaitgalį. Nuvažiavo ar dar planuoja įveikti ne vieną šimtą kilometrų:
„Daug aplankyti: 4 kapai. Mūsų tėvelio yra. Yra kaimynų, gerų kaimynų kapai. <...> Vakar važiavom į kaimą iš ryto: Utenos rajone, Zarasų rajone. Ten mano tėveliai palaidoti.“
„Vilnius–Kaunas dar reikia važiuoti, Rokantiškės, čia. Yra kur važiuoti.“
Žmonės džiaugiasi, kad Visų šventųjų dieną oras pasitaisė. Mat anksčiau kapus tvarkyti trukdė lietus.
O tiems, kurie savaitgalį ketina vykti į kapines automobiliu, policija pataria vengti išvažiuoti paskutinę minutę ir atsidurti spūstyje. Vairuotojai raginami patikrinti automobilio techninę būklę – padangas, žibintus, stiklų valytuvus.
Daugiau – TV3 Žinių reportaže.