Palaidojus artimą apie tai nesusimąstome: vienuolis pasakė, ar mirusiesiems reikia gėlių ir žvakių

Apie tai, kaip reikėtų pagerbti mirusiųjų atminimą, portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ diskutavo vienuolis pranciškonas Arūnas Peškaitis.
Išpuošti kapai – antraeilis dalykas?
Ypač per Visų Šventųjų ir Vėlinių dienas lietuviai išleidžia nemažai pinigų brangioms žvakėms, dirbtinėms gėlėms, dekoracijoms ar net užsako specialius kapaviečių tvarkymo darbus.
Tačiau ar nereikėtų tikrąją pagarbą mirusiesiems rodyti ne pinigais, o paprastumu, nuoširdumu ir malda?
„Mūsų artimiesiems labiausiai reikia maldos, aš esu įsitikinęs. Jiems reikia maldos ne tik kaip prisiminimo, o kaip paliudijimo, kad mes juos mylime. Aš tikiu, kad maldoje jie irgi mus pasiekia ir taip mes susijungdami su Dievu tam tikra prasme jungiamės ir su jais. Kita vertus, aš nesu labai prieš gėles, jokiu būdu prieš žvakutes. Aišku, komercijos, tai kur jos nėra šiandien? Kalėdos, pasižiūrėkite, nes iš karto po Vėlinių bus Kalėdų komercija ir ji bus labai ryški, labai linksma ir skambi“, – maldos svarbą akcentavo A. Peškaitis.
Neretai kapinėse gėlėmis ir žvakėmis nukrautus kapus matantis vienuolis liūdi, kad yra tokių kapų, kurių seniai niekas nelankė. Ant tokių kapų jis kviečia žmones uždegti bent vieną žvakutę.
Nors pats vietoje žvakės ar gėlių verčiau renkasi maldą, nemano, kad žmonėms reikėtų nustoti nešti į kapus dovanų mirusiesiems.
„Žinoma, galėtum sakyti apsiribok malda, bet žmogus nori kažką palikti, padovanoti ir čia neturiu recepto, kaip to išvengti. <...> O labai krikščioniška būtų, kad mes bent jau per Vėlines, per Visus šventus, kai aišku einame į kapines, pasižiūrėtume į tuos apleistus kapus. Nes būna kapų, kur jau nebėra giminių arba giminės jau tiek tolimi, kad yra jau net užmiršę, kad čia kažkokio protėvio kapas... Ir jeigu mes kažką nors truputį padarytume, tai čia, manau, būtų labai krikščioniškas veiksmas“, – nemoralizavo pranciškonas.
Mirtis nustumiama į užribį?
Pranciškonas pastebi ir blogą iš Vakarų Europos ir Amerikos ateinantį reiškinį, kai mirtis yra nustumiama į užribį.
„Bendra tendencija užmiršt, nustumt, greičiau palaidoti ir tada patikėti kažkam kapų tvarkymą, bet patiems nevažiuoti, nes kam ten važiuoti? Aišku, čia galima dvi pozicijas įžvelgti: viena, kad aš galiu pasimelsti bet kur, kam man važiuoti į tuos kapus. Bet dažniausiai žmonės, kurie turi tokią poziciją, kad nereikia važiuoti, tai ne apie maldą kalba čia eina. Čia eina kalba apie tai, kad užmirštame. Palaidojome ir viskas ir tai, mano manymu, yra net labai žiauru“, – pastebi A. Peškaitis.
Pasak vienuolio, pagal krikščionių tikėjimą kapas yra vieta, kurioje įvyksta mirusiojo prisikėlimas, todėl visomis prasmėmis tai yra šventa vieta.
„Tai vieta, kurioje žmogus prisimenamas labai konkrečiai. Tu ateini ir bent man taip yra, kad aš ateinu prie artimo žmogaus kapo ir man tam tikra prasme lengviau susikaupti, lengviau būti su juo. Tai yra tarsi Sakramentalija, kapas yra pašventintas. Tai yra to žmogaus atminimas labai konkretus, kad jis, jo palaikai čia egzistuoja, čia yra. Žinoma, žinau, kad jo čia kaip asmens nėra, jis yra kitur, bet čia yra vieta, kur aš galiu kažkaip su juo suartėti, net kai mus skiria mirties ir gyvenimo, gyvenimo ir amžinojo gyvenimo skirtis. Man tai yra žymė, vieta, simbolis ir aš manau, kad taip turėtų būti“, – dvasingumo pamokas dalino laidos svečias.
Daugiau apie tai, kodėl žmonės vis rečiau lanko artimųjų kapus, ar reikėtų vaikus vesti į laidotuves, kaip įveikti užplūstantį liūdesį mirusiųjų atminimo dienomis, kokias pasekmes gali sukelti Helovino šventimas ir kiek vėlėms reikalinga žvakių bei gėlių gausa – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas
00:20 Prisimenant a.a. Kostą Smoriginą
01:05 Skirtumai tarp lapkričio 1-osios ir 2-osios
03:00 Vėlinių pompastika – iš sovietmečio?
05:00 Ar mirusiesiems reikia žvakių ir gėlių
08:10 Apie kapų tvarkymą
09:40 Skaudi realybė: kodėl žmonės nelanko artimųjų kapų
13:50 Kodėl mirtis tapo tabu
17:35 Ar reikėtų vaikus vesti į laidotuves
21:45 Helovino įtaka ir galimos skaudžios pasekmės
23:55 Apie dvasių pasaulį ir nejuokingus žaidimus
26:10 Istorija apie paauglius, kuriems po dvasių prisišaukimo, reikėjo pagalbos
28:00 Kaip sau padėti užplūdus Vėlinių liūdesiui
33:20 Pabaigos palinkėjimas
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!