Vėjaračių čempionatas Nidoje: 8 lenktynės ir artima kova iki paskutinio vėjo gūsio

Pirmąją varžybų dieną – šeštadienį – sportininkai startavo pučiant 5-7 m/s stiprumo pietų - pietryčių vėjams. Įvykdyta rekordiškai daug – net po 8 lenktynes kiekvienoje klasėje. Dalyviai kovėsi dėl kiekvieno metro, gaudė kiekvieną vėjo gūsį, preciziškai derino Blokart vėjaračių nustatymus ir ieškojo pergalingų strategijų.
Deja, bet sekmadienį dalyviai finišų taip ir nesulaukė – vėjo trūkumas privertė teisėjus net 3 kartus nutraukti lenktynes Ultra lengvasvorių kategorijoje, nes nepakako vėjo sąžiningai konkurencijai. Tokia situacija nėra neįprasta buriavime – teisėjai turi teisę nutraukti ar atšaukti lenktynes, jei vėjas lenktynių metu staiga nurimsta.
Ultra lengvasvorių kategorijoje absoliutų dominavimą demonstravo Teresė Mizgirytė, laimėjusi visas 6 lenktynes ir surinkusi vos 5 taškus. Antrąją vietą užėmė Jonas Mizgiris su 11 taškų, o trečioji liko šiaulietė Ema Jasiūnaitė, surinkusi 13 taškų.
Lengvasvorių kategorijoje aršiausia kova vyko tarp Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ auklėtinių Vėjos Dumšaitės ir Mato Jorudo – Dumšaitė 3 taškų skirtumu triumfavo su 10 taškų, aplenkdama Jorudą, kuris surinko 13 taškų. Trečiąją vietą iškovojo Jonas Mažunavičius su 17 taškų.
Vidutinio svorio kategorijoje įtempta dvikova vyko tarp Arono Skalandžio ir Irmanto Skiauterės – Šiaulių „Atžalyno“ auklėtinis A. Skalandis vienu tašku išplėšė pergalę, surinkęs 12 taškų. Trečias liko Vytautas Talalas su 19 taškų.
Sunkiasvorių kategorijoje aršiai kovėsi Arvydas Gutauskas ir Aurimas Baužys – Marijampolės sporto centro atstovas Gutauskas tik vienu tašku (11 prieš 12) nugalėjo Baužį intensyvioje kovoje, kurioje pozicijos nuolat keitėsi. Trečią vietą užėmė Emilis Sanvaitis su 16 taškų.
Super sunkiasvorių kategorijoje įtemptas dvikova tarp Gedimino Baltušio ir Gusto Stankevičiaus baigėsi pakruojiškio Baltušio pergale 4 taškų skirtumu (8 prieš 12). Trečią vietą užėmė lenkas Krystian Sliwinski su 22 taškais.
Performance vidutinio svorio kategorijoje aukso medalį iškovojo kaunietis Aistis Vaškevičius, vos 2 taškais aplenkęs Titą Janulį (9 prieš 11). Trečioji liko pajūrio atstovė Simona Minelgė su 19 taškų.
Performance sunkiasvorių kategorijoje absoliutų dominavimą demonstravo 2025 m. Europos čempionas Matas Mizgiris, laimėjęs visas 8 lenktynes ir surinkęs 7 taškus. Antrąją vietą užėmė Gediminas Petrauskas su 16 taškų, o trečias liko Blokart disciplinoje debiutavęs tituluotas burlentininkas Arvydas Moliusis su 20 taškų.
Vienas iš šio čempionato akcentų – penktadienio Blokart buriavimo mokymai, kuriuos vedė 2025 m. Europos čempionas Matas Mizgiris. Jie buvo skirti tiek pirmąją buriavimo kelionę pradėjusiems sportininkams, tiek jau patyrusiems, siekiantiems tobulinti savo įgūdžius. Kartu švęstas ir Neringos miesto 588 metų jubiliejus – dalyviai ir jų šeimų nariai galėjo mėgautis ne tik adrenalinu trasoje, bet ir šventine kurorto atmosfera.
Pilnus varžybų rezultatus galima rasti paspaudus ČIA. Už dviejų savaičių buriuotojai rinksis Kaune paskutiniam šių metų vėjaračių renginiui – LR taurės varžyboms.
